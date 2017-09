Abogada de acusados de ciberataques representa a Bukele ante efemelenistas

El Tribunal de Ética del FMLN tiene previsto en los próximos días una audiencia para carear al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y los miembros del partido que lo demandaron y pidieron su expulsión por agredir a la síndica municipal Xochilt Marchelli Canales y atacar a su mismo partido.

FMLN y síndica demandan a Bukele ante su Tribunal de Ética

Así lo confirmó ayer la abogada del jefe municipal, Bertha Deleón, quien también es defensora de los implicados en el caso de ciberataques contra LA PRENSA GRÁFICA y El Diario de Hoy, caso en el que también se vincula al alcalde capitalino.

De hecho, para el alcalde, pese a que el juez de Instrucción de Santa Tecla dijo en la audiencia preliminar que “los imputados actuaron con pleno conocimiento de que el sitio web de LPG pertenece a otra persona y decidieron crear el sitio espejo”, los “muchachos” solo hicieron un meme o una parodia al clonar la página web de LA PRENSA GRÁFICA y publicar información falsa.

FMLN dice que ya llegó a un límite con Bukele y han pasado el caso al Tribunal de Ética

La abogada llegó ayer con al alcalde al local del FMLN conocido como 229, ubicado en la 9.ª avenida norte de la capital, para presentar lo que llaman pruebas de descargo ante el Tribunal de Ética. Bukele fue demandado por la síndica municipal por supuestas agresiones, menosprecio y bloqueo a su función pública.

La secretaria departamental del FMLN en San Salvador, Nery Bonilla, acompañada por las 19 secretarías municipales, también interpuso una demanda contra el alcalde capitalino y pidió su expulsión irrevocable por haber violado los estatutos del partido al agredir a la síndica y al atacar a su mismo partido.

Ayer, Bukele dijo que no se retracta de las críticas al partido y señaló a algunos diputados y al secretario general del partido de violar los estatutos por desprestigiarlo. “El mismo secretario general (Medardo González) hace unos días en conferencia de prensa dijo que yo era lo mismo que ARENA. Entonces, no entiendo por qué el secretario general no está en el banquillo de los acusados al igual que yo”, cuestionó Bukele.

La abogada del alcalde dijo que los estatutos del FMLN no establecen un plazo para resolver el caso, pero esperan que se defina a más tardar en un mes. Los medios no pudieron hablar con los miembros del tribunal porque no se permitió el acceso más allá de la sala.