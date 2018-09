Abogado Núñez presenta pruebas contra Bukele a FGR

El abogado Ricardo Núñez se presentó este lunes en la mañana en la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) con algunas pruebas tras la denuncia que interpuso en contra del candidato presidencial de GANA, Nayib Bukele, por el contrato que este firmó en su calidad de alcalde de San Salvador por el arrendamiento del inmueble donde funciona el mercado Cuscatlán.

Entre las pruebas que Núñez presentó en la oficina de la FGR se encuentra información entregada por la oficina de acceso a la información pública de la Alcaldía de San Salvador.

Núñez denunció a Bukele el pasado 10 de septiembre ante la FGR por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho (soborno) y peculado (malversación de fondos) y dijo que tiene indicios de que el exalcalde pudo haber cometido esos delitos cuando firmó el contrato con Julio Alejandro Murra Saca, pariente del expresidente Elías Antonio Saca (hoy condenado a 10 años de prisión por haber confesado corrupción), por dicho inmueble.

"Ha sido un contrato lesivo para la Alcaldía de San Salvador, aunque él diga que es una especie de ‘leasing’ y que solo se pagarán $10,000 por el inmueble. El señor Nayib Bukele dijo que cuando hicieron el contrato del mercado Cuscatlán había un valúo. La verdad es que no existió ningún valúo, como lo demuestro con este documento oficial de la Alcaldía de San Salvador donde dice que en los expedientes (de la municipalidad) no existe ningún valúo", señaló ayer Núñez.

El abogado ha planteado en su denuncia que la alcaldía paga una cuota mensual de $96,050 (con IVA ya incluido) y que a un plazo de 25 años terminará pagando más de $28 millones por un inmueble que el Ministerio de Hacienda tiene declarado en $800,000.

Además, el jurista dijo que investigó en el mercado de bienes y raíces y constató "que por el alquiler de ese inmueble estarían pagando nada más entre $8,000 y $10,000 mensuales".

Además, Núñez también criticó y ofreció pruebas sobre algunos de los contratos de arrendamiento de locales en el mercado.

"El exalcalde dijo que se trata de una obra social, pero el primer contrato que el exalcalde Bukele firma para el mercado Cuscatlán es con una que se formó una hora antes de firmar el contrato y también firmó un contrato con una venta de hamburguesas que pagaría $2,000 mensuales y otros $4,000 en hamburguesas. Esa empresa debe todos los combos", dijo.

En una entrevista televisiva, la semana pasada, Bukele evadió dar explicaciones concretas sobre el alto costo del arrendamiento del edificio donde funciona el mercado Cuscatlán, cuyo contrato fue firmado en su gestión; sin embargo, aseguró que el mercado no se trata de un negocio, sino de una obra social.

Emplazado por 72 horas

Por otra parte, Núñez emplazó al candidato a la presidencia por GANA a retractarse de los señalamientos de terrorista que le hizo hace algunos días en una entrevista televisiva.

El jurista dio 72 horas a Bukele para pedir disculpas públicas, de lo contrario lo demandará por difamación y calumnia, según dijo en la entrevista "Frente a frente".

En la semana anterior en el mismo espacio, Bukele calificó de terrorista a Núñez, quien en el pasado fue investigado por participar en actos terroristas.

"El señor Nayib Bukele no se refiere a mi persona que he participado en hechos delictivos, sino que me llama terrorista aun y cuando nunca se me ha comprobado lo que él dice. Tiene 72 horas para retractarse y pedir disculpas públicas. De lo contrario será demandado en los juzgados de Sentencia", dijo el abogado, quien antes también retó a Bukele a un debate por medio de una carta abierta en redes sociales.