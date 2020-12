Abogado de Arriaza Chicas niega ocultar información

Irresponsabilidad. Con esta frase calificó el abogado defensor de Mauricio Arriaza Chicas, Nahum Martínez, el actuar de la Asamblea Legislativa por no estar al tanto de la renuncia del funcionario, que fue publicada en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2020, antes de proceder con el desafuero del director de la PNC, el pasado martes.

La Asamblea Legislativa conoció la renuncia de Arriaza al cargo de viceministro de Seguridad Pública durante la sesión plenaria que dirigía la Comisión Especial de Antejuicio para su desafuero.

Ante el hecho, los diputados solicitaron al fiscal general de la República, Raúl Melara, que los abogados representantes del director de la PNC sean investigados por posible encubrimiento, por no haber informado sobre la renuncia antes de iniciar el proceso.

La reacción del abogado Martínez fue conocida en la entrevista Frente a Frente de TCS ayer, donde aseveró que era responsabilidad del Pleno Legislativo leer las publicaciones del Diario Oficial para darse cuenta de la renuncia.

"Nosotros en ningún momento hemos ocultado información. Si la Asamblea Legislativa no está pendiente de las publicaciones que se realizan en el Diario Oficial, me parece que también es una irresponsabilidad", dijo Martínez.

Criticó el trabajo del Legislativo y enfatizó en que no existió el encubrimiento ni la ocultación de información durante la sesión plenaria de la Comisión Especial de Antejuicio contra Arriaza Chicas.

"Aquí es un llamado para sus técnicos, sus asesores, si no estamos pendientes de las comunicaciones que se realizan en el Diario Oficial, me parece que no estamos realizando nuestra labor de manera seria y responsable", enfatizó el abogado.

Justificó que otra abogada que forma parte del equipo de defensores había presentado un escrito donde dio a conocer la renuncia a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. "Se presentó un escrito y se anexó la documentación que demuestra y ampara que la renuncia se había publicado en el Diario Oficial".

Martínez dijo que fue una iniciativa personal de Arriaza Chicas que dieran a conocer la renuncia del cargo de viceministro de Seguridad Pública hasta el último momento.

Además, pidió a la población salvadoreña que traten de entender el proceso por el que el ahora exviceministro estaba pasando. "Para los que no hemos tenido que estar bajo ese escarnio público, debemos entender que él creyó en el sistema hasta el último momento, que se respetaría el debido proceso y su presunción de inocencia".