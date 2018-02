Abogado dice que candidatura de Merino es ilegal

El abogado constitucionalista René Hernández Valiente presentó un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para pedir que los magistrados declaren inconstitucional la candidatura de José Luis Merino, uno de los máximos dirigentes del FMLN, por no cumplir, según el abogado, con los requisitos que la Carta Magna establece.

El argumento de Hernández Valiente se basa en que el permiso que le dio el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, no le ayuda para cumplir lo que establece el Artículo 127 de la Constitución, en el que se prohíbe a los viceministros ser candidatos a diputados si han estado en el cargo tres meses antes de la elección. Esta es la segunda demanda contra la candidatura de Merino. La primera la interpuso el Movimiento Democracia Limpia.

“El señor José Luis Merino no ha dejado de ser funcionario de los que prohíbe el Artículo 127 de la Constitución. Él continúa siéndolo, porque solo ha recibido un permiso sin goce de sueldo, así dice el acuerdo del presidente para que vaya de candidato. Entonces, lo que está diciendo en el fondo es: ‘Usted continúa siendo viceministro’. Entonces, con base en eso hemos pedido la inconstitucionalidad de la resolución de inscripción del Tribunal Supremo Electoral donde lo inscribió”, expresó Hernández valiente.

La Constitución establece que el presidente y vicepresidente de la república, ministros y viceministros de Estado, presidentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), militares que estén de alta y otros funcionarios de Estado son algunos de los que tienen prohibido participar como candidatos a diputados.

Agrega que solo podrán serlo si no han estado ejerciendo el cargo los tres meses anteriores a la elección en la que están inscritos.

De acuerdo con el permiso que dio Sánchez Cerén a Merino, el viceministro cumpliría tres meses el 4 de marzo, mismo día en que se realizarán las elecciones. El abogado constitucionalista dijo que la intención del FMLN y del mismo Merino de llegar a ser diputado es “para crearle una coraza de protección de la inmunidad por todo lo que se le podía haber reclamado, y por lo que dijo el senador Marco Rubio en relación con su relación con las FARC”.

Hernández Valiente también afirmó que Merino no tiene la moral para ser candidato tras las declaraciones en contra de los magistrados. “Esa declaración lo que hace es descalificarlo moralmente para el puesto que él aspira de diputado. No podemos tener diputados con esa moral, con esa negación y rechazo a la institucionalidad constitucional del país... No se ha desprendido de su coraza guerrillera”, dijo.