Abogado dice que desconocía si testigo en caso Saqueo Público es criteriado o tiene régimen de protección

Ulises del Dios Guzmán, abogado del empresario Miguel Menéndez (Mecafé) en el caso Saqueo Público, aseguró este martes que el testigo de quien el lunes reveló identidad y por lo cual recibió reclamos de la Fiscalía General de la República (FGR) no había sido identificado por el juez como criteriado o protegido, por lo que desconocía dicha condición.

Guzmán reveló el nombre del testigo mientras esperaba que se instalara la audiencia especial en el Juzgado Séptimo de Instrucción, programada para recibir de forma anticipada la declaración del criteriado. Al final, la audiencia se suspendió por la inasistencia de siete abogados defensores y se reprogramó para este martes a las 9:00.

“El juez citó para recibir declaración de testigo con nombre y apellido, entonces la defensa no sabe si es testigo criteriado o no”, aseveró el abogado hoy. “Además, aclaro, porque puede ser que haya confusión: un testigo criteriado no es aquel que no se pueda ver ni mencionar, es aquel con el cual la Fiscalía, según un entendimiento, un arreglo y a cambio de que vaya a declarar, le va a eximir de acusarlo o pedirle penalidades menores. Ese es un testigo criteriado”, añadió.

El abogado Ulices del Dios Guzmán, defensor de Miguel Menéndez #Mecafé, explica por qué dijo ayer el nombre del testigo que, según la @FGR_SV, tiene protección. pic.twitter.com/x7rmWwT787 — LPGJudicial (@LPGJudicial) January 7, 2020

El abogado alegó que es “el juez de la causa el que ve si identifica o no identifica a la persona” y en este caso no se informó tal condición, así como tampoco se dio una clave, como se hace cuando se trata de testigos protegidos, y se mencionó con nombre.

Entonces es una cosa un tanto absurda que se haya magnificado el asunto con las expresiones de los señores fiscales”, consideró. “No sabemos si es o no testigo criteriado, al menos hasta ahora. Tal vez ahí, antes de recibir la declaración se aclara algo”, reiteró Guzmán.

En tanto, la Fiscalía dijo que esperan que este martes sí se pueda instalar la diligencia. “Se trata de una declaración anticipada, que no es otra cosa que recibir la declaración del testigo antes de la vista pública (juicio)”, dijo una fuente fiscal.

Explicó que es “un mecanismo regulado en el Código Procesal Penal cuando existen varios imputados ausentes” como “una forma de resguardar la prueba”. “Al llegar a la vista pública, si el testigo está disponible, el testigo se presenta”, aclaró.

La Fiscalía acusa al expresidente Mauricio Funes y a la exprimera dama Vanda Pignato así como otros exfuncionarios de su gobierno, amigos y familiares, de conformar una red conformada por 32 personas que sustrajeron $351 millones de fondos públicos durante su mandato (2009-2014).

A la audiencia especial asistió Pignato. Funes, su pareja Ada Mitchell Guzmán y los hijos del exmandatario Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco se encuentran prófugos, asilados en Nicaragua.

También están prófugos la excompañera de vida de Funes, Elvy Marina Paz; la exesposa de Funes, Regina Cañas; la hermana de Pignato, Cristina Pignato; la suegra de Funes y madre de Ada Mitchell, Ada Luz Sigüenza; entre otros.