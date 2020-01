Abogado revela identidad de testigo que incrimina a expresidente Funes

La Fiscalía General de la República (FGR) y el abogado Ulices del Dios Guzmán tuvieron ayer un cruce de declaraciones por la identidad de un testigo con régimen de protección en el proceso contra el expresidente Mauricio Funes, acusado de liderar una red que supuestamente desfalcó $351 millones de fondos públicos cuando estuvo al frente del Gobierno.

El abogado Guzmán, defensor de Miguel Menéndez, conocido como "Mecafé", dijo ayer que el testigo en el caso llamado Saqueo Público es Jorge Hernández, un expresentador de televisión a quien la Fiscalía sí vinculó con la corrupción del expresidente Elías Antonio Saca, pero luego le retiró la acusación sin dar detalles.

"Este día ha sido señalada (audiencia) para un anticipo de prueba; es decir, van a recibir declaración anticipada de un testigo, del testigo Jorge Hernández", dijo Guzmán, mientras esperaba que el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador iniciara la audiencia para la declaración anticipada de un testigo protegido.

Antes de que Guzmán revelara la identidad, una representante de la unidad fiscal contra el lavado de dinero dijo a la prensa que no podía dar detalles del testigo. La fiscal antilavado no aclaró si el testigo estaba identificado con alguna clave, que es un sobrenombre que las autoridades dan para que no puedan ser reconocidos.

"Es un testigo con régimen de protección. El abogado sabrá las responsabilidades penales que conllevaría el hecho de que esté divulgando información que se encuentra en resguardo en el proceso... Hay tipos penales que regulan eso", dijo la fiscal sobre las declaraciones de Guzmán, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.

La fiscal agregó que el testigo va a declarar en esta etapa, antes de un eventual juicio, porque hay imputados prófugos, como el expresidente Funes, asilado en Nicaragua. Así, la declaración del testigo queda a disposición de la justicia en caso de que los fugitivos sean capturados, sin necesidad de que vuelva a estar presente en el juicio. Son 32 acusados en total.

Las investigaciones preliminares sostienen que el expresidente Funes y su círculo se apropiaron de $351 millones, aunque todavía no hay un peritaje definitivo que lo confirme. La fiscalía dijo ayer que el peritaje debe estar listo antes de que termine febrero.

Entre los imputados está la ex primera dama Vanda Pignato, quien enfrenta el proceso en arresto domiciliar. "Ya quiero que ese juicio llegue para poder estar libre y regresar a trabajar (...) Si fuera yo culpable, hubiera abandonado El Salvador", dijo ella ayer.

Al final, la declaración del testigo protegido no inició ayer, como estaba previsto, porque el abogado defensor de Funes no estuvo presente. El juez reprogramó la audiencia para esta mañana.