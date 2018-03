Abogados: Fiscalía tiene como única evidencia a un testigo criteriado del cartel de Sinaloa

Lee también

Los defensores de Pamela Posada y el exjugador de la selección de fútbol playa, José Cipriano Rivera, aseguraron que la Fiscalía General de la República (FGR) han basado toda la acusación contra la estructura ligada al cartel de Sinaloa en lo que dice un testigo criteriado."Además de que es un presunto delincuente, ese testigo no brinda detalles. Solo menciona hechos que aún no han sido corroborados por la Fiscalía. El testigo no se contradice porque no ha aportado fechas", dijo el abogado de Posasada, Miguel Flores Durel.El defensor del ex jugador de playa dijo que la Fiscalía no ha aportado ninguna evidencia adicional de lo que el testigo criteriado ha dicho.Por su parte, el fiscal del caso dijo que las pruebas no se limitan a lo dicho por el testigo criteriado, sino que hay otras pruebas, que no detalló.La audiencia inicial en contra de Posada, el exjugador y otras 26 personas más terminó esta tarde con la resolución del juez, en la que decretó que el caso pase a la fase de instrucción y dictó medidas de prisión provisional para 27 de los imputados. El padre de Pamela Posada, Ricardo Martínez, fue hallado culpable por tenencia ilegal de arma de fuego.