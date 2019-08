Abogados Sáenz declararán por viajes con exfiscal Luis Martínez

Autorización. El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador aprobó que los abogados Mario Sáenz y Humberto Sáenz sean citados por la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar en el caso conocido como Corruptela, en el que las autoridades procesan a una supuesta red de corrupción judicial liderada por Enrique Rais y el ex fiscal general Luis Martínez.

La jueza instructora aceptó la declaración de los Sáenz luego de una petición del abogado Andrés Santamaría Hernández, defensor de Enrique Rais, prófugo de la justicia desde enero de 2017, acusado de fabricar casos contra sus adversarios. La solicitud consta en el expediente del proceso judicial, al que accedió LA PRENSA GRÁFICA.

El abogado Santamaría pretende que Mario y Humberto Sáenz, quienes no son imputados en el caso Corruptela, aclaren ante la Fiscalía por qué viajaron a Estados Unidos en las aeronaves de Enrique Rais. Los testimonios de ambos, según la defensa, pueden demostrar que Rais no tenía intención de corromper la justicia al prestar sus aviones a Martínez.

Los abogados Sáenz fueron pasajeros de los aviones de Rais en cuatro ocasiones, en noviembre de 2014. Acompañaban en "misiones oficiales" al exfiscal Martínez a Estados Unidos, de acuerdo con la acusación que la Fiscalía presentó a la justicia salvadoreña el año pasado, en poder de LA PRENSA GRÁFICA.

Humberto Sáenz, actual presidente de la asociación Acción Ciudadana, reconoció ayer que viajó con el exfiscal Luis Martínez, condenado a cinco años de cárcel por difundir conversiones privadas, para representar a El Salvador en el litigio internacional conocido como CEL-ENEL. Aunque, asegura, que nunca supo que las aeronaves pertenecían a Rais.

"No sé si viajé en esos aviones (de Rais), yo acompañé al exfiscal de la República (Luis Martínez) a unas audiencias en representación del Estado. No sé qué avión era ni me lo cuestioné en su momento. Simplemente viajamos a los arbitrajes en Washington", aseguró ayer Humberto Sáenz vía telefónica.

Sin embargo, el presidente de Acción Ciudadana aclaró que todavía no ha recibido ninguna cita de la Fiscalía para declarar. "La verdad no sabría decir si es verdad o no (aprobación de declaración), realmente no hemos tenido ninguna comunicación".

LA PRENSA GRÁFICA buscó la versión de la Fiscalía por medio de su unidad de comunicaciones, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta favorable sobre la cita a los abogados Sáenz.

"Nosotros estaremos dispuestos a colaborar con cualquier autoridad, en cualquier momento", dijo Humberto Sáenz, sobre la posibilidad de que la justicia salvadoreña lo cite.

Las entrevistas propuestas por la defensa de Rais forman parte de la etapa de ampliación de pesquisas en la que actualmente está el caso Corruptela. Durante esa etapa, conocida como instrucción, las partes involucradas tienen la potestad de incorporar pruebas al proceso.

En el caso Corruptela, la Fiscalía asegura que el exfiscal Martínez aceptó sobornos a cambio de otorgar impunidad a personajes influyentes de El Salvador, entre los que están los prófugos Rais y el expresidente Mauricio Funes, además de otros 28 imputados. La FGR tiene hasta diciembre para fortalecer la investigación.