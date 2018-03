Abogados de ARENA avisan a la FGR por supuestos cambios de domicilio

Los abogados de ARENA Rafael Santiago Henríquez y David Argueta presentaron esta mañana un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue supuestos cambios de domicilio hacia Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán con la idea, según ellos, para ejercer como vigilantes en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en las elecciones del domingo 4 de marzo.

Los abogados aseguran que el FMLN es quien traslada a estas personas desde San Pablo Tacachico y les paga transporte y alimentación.

“Lo que se quiere hacer en este momento es que ellos puedan votar, tener doble voto o que puedan votar con DUIS que efectivamente ahorita los están acreditando en el municipio de Santa Tecla, y al poder hablar con estas personas nos dicen que vienen del municipio de San Pablo Tacachico y que los están trayendo, y que les dan un almuerzo, les dan para que puedan pasar el día con cambiar el DUI, que ellos puedan entrar como vigilantes”, indicó Henríquez.

Abogados de @ARENAOFICIAL Rafael Santiago Enríquez y David Argueta interponen aviso en la Fiscalía General de la Sultana por supuesto traslado de personas que está haciendo el FMLN para que cambien de domicilio en Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. pic.twitter.com/VipySDcMJ5 — LPGPolitica (@LPGPolitica) March 2, 2018

“Acuérdese que la acreditación se da en cada una de las JRV y se hace en el momento, no viene impresa, no viene establecido el nombre, es la JRV la que le va a poner el nombre al vigilante, y sí, el temor es ese, que efectivamente se llene con un vigilante por decir, en el municipio de Santa Tecla, se le permita votar, estar de vigilante, cuando realmente él está fuera del tiempo y ese DUI no es legal, y que posteriormente vaya a votar a su lugar de origen y haya doble voto”, agregó.

De acuerdo al artículo 20 del Código Electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) suspendieron los cambios de domicilio el 3 de marzo de 2017 para cerrar el padrón electoral.

Henríquez reconoció que los ciudadanos pueden cambiar de domicilio después de esa fecha, pero ya no podrán votar en ese lugar.

Además, citó que el 123 del mismo Código Electoral establece que los vigilantes deben de estar registrados en el padrón electoral del municipio donde ejercen funciones. Hizo un llamado a las Juntas para que corroboren que cumplen con esos requisitos.