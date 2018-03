Abogados de Enrique Rais presentan demanda por escuchas sin autorización judicial

Lee también

La defensa de José Aquiles Enrique Rais presentó hoy ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán una demanda por la supuesta utilización de escuchas telefónicas sin autorización judicial, con las cuales está siendo acusado su cliente y otras personas por pertenecer a una red de corrupción judicial en la que el exfiscal general Luis Martínez desempeñaba un rol principal.Los abogados de Rais, así como de su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais y Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, aseguraron que dos números telefónicos comenzaron a ser intervenidos el 20 de octubre de 2014, a pesar que la autorización judicial se obtuvo hasta el 23 de octubre de ese año.Los demandados son el encargado del Centro de Escuchas, Sigfredo Alcides Campos Crespo, por el delito de intervenciones ilícitas y actos arbitrarios; así como los auxiliares fiscales Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, Luis Montes Pacheco, Julio César Larrama Barahona, Liliana Guadalupe Jovel Guzmán y Celia Liseth Linares, "por uso de información proveniente de intervención ilícita".Las escuchas fueron hechas cuando la Fiscalía General de la República (FGR) era dirigida por Luis Martínez. Al ser cuestionados los abogados de Rais de por qué no se incluyó en la demanda al exfiscal general contestaron:"La ley de intervenciones es clara, todo se origina en las escuchas, el encargado del Centro de escuchas es Campos Crespo, quien a sabiendas que no estaba autorizado para poder hacer dichas intervenciones lo hizo y este pasa la información a los auxiliares fiscales, y a sabiendas que eran intervenciones ilegales requieren en contra de nuestros defendidos", explicó Hernán Cortez, abogado de Rais.Enrique Rais se encuentra prófugo y las autoridades sospechan que ya no se encuentra en El Salvador, por lo que han girado una orden de difusión roja a la INTERPOL para su captura; no obstante, esta aún no ha sido efectuada con el argumento que se encuentra en el proceso.Mientras tanto, los abogados dijeron que otra demanda interpuesta el 20 de febrero pasado contra el Estado salvadoreño en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya fue admitida, y que presentarán otra en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Países Bajos.