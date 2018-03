Abogados de Rais demandan a FGR por escuchas telefónicas

Lee también

Abogados de Enrique Rais presentaron ayer una nueva demanda en contra de miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) por considerar que cometieron irregularidades en el proceso de investigación de su cliente.Los litigantes señalaron ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán que los fiscales realizaron escuchas telefónicas al ex juez Noveno de Paz Aurora Giammattei y el abogado de Rais, Ernesto Gutiérrez, tres días antes de que el Juzgado Séptimo de Instrucción autorizara la intervención en octubre de 2014.La Fiscalía ha dicho que con esas escuchas pudo identificar una presunta red de corrupción en la que participaron el ex fiscal general Luis Martínez y Rais.Los defensores de Rais denunciaron al entonces jefe del centro de escuchas telefónicas, Sigfredo Alcides Campos Crespo, por los delitos de intervenciones ilícitas y actos arbitrarios. Además, señalaron ante el juzgado a los asistentes fiscales: Mayra Guerra, Julio César Larrama, Liliana Guadalupe Jovel y Xenia Lisseth Linares, por uso de información proveniente de investigaciones ilícitas.“(Luis Martínez) ya está siendo juzgado en este momento; no soy yo como abogado el que lo va a acusar”, aseguró Hernán Cortez, abogado de Rais.El caso está siendo conocido por el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, que recientemente giró orden de captura internacional en contra de Rais y cinco imputados más.El vocero de la defensa de Rais informó que hace dos semanas enviaron a INTERPOL la información que a su juicio acredita que el prófugo y los demás imputados son perseguidos políticos.“Acá por el hecho de él haber colaborado económicamente con un partido político, por eso es que están queriendo perjudicar”, dijo el litigante.La sede de Francia de INTERPOL se encuentra analizando la emisión de la difusión rojaEl ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó que la Policía Nacional Civil (PNC) no ha recibido notificación oficial de INTERPOL sobre las razones del retraso para emitir la difusión roja.En la misma línea se pronunció el director de la PNC, Howard Cotto, sobre el caso.