Abogados de Rais presentan denuncia contra fiscales

Silvia de Bonilla, abogada de Enrique Rais, presentó ayer en la tarde una denuncia ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, en contra de ocho fiscales de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado y dos policías de la DECO, por supuestas irregularidades en la captura del empresario, su sobrino Hugo Blanco Rais, y el abogado Ernesto Gutiérrez, en agosto de 2016.Los fiscales y los policías actuaron, según De Bonilla, de forma incorrecta cuando capturaron a Rais y sus allegados. La defensa sostiene que la Fiscalía citó a los imputados con engaños y que allanaron la oficina de Gutiérrez sin autorización.“Este es el mensaje que le mandó al señor fiscal general, Douglas Meléndez, de parte del señor Enrique Rais: el señor Rais le solicita al señor fiscal general que, así como lo están investigando a él y a otros, que aplique el principio de igualdad, equidad, transparencia. De la misma manera, que investigue al señor que incorporó información falsa en el acta”, dijo de Bonilla.Rais y cinco personas más se encuentran prófugos desde el 13 de enero que un tribunal ordenó su recaptura. El empresario es acusado, junto al ex fiscal general Luis Martínez, de conformar una red que alteró pruebas en procesos judiciales. La Fiscalía confirmó que, tal como publicó este periódico, uno de los aviones del empresario despegó ese día desde Guatemala hasta Punta Cana, República Dominicana. El Ministerio Público cree que Rais, su sobrino y el abogado Gutiérrez viajaron en esa aeronave.De Bonilla, ante los cuestionamientos acerca de si se ha comunicado con su cliente, contestó: “Yo no me he comunicado con él (Rais)... Estoy viniendo a nombre de mi representado a interponer una denuncia y no necesito comunicarme con él para entender que han existido delitos durante su captura”.El fiscal general reaccionó el lunes, ante la primera denuncia que interpusieron los abogados de Rais, diciendo: “Son estrategias puramente de abogados trinqueteros, amedrentar y querer intimidar al funcionario para que no haga su trabajo”.