Abogados de Saca piden investigar “gastos reservados” desde 1989 a la fecha

Los abogados defensores del expresidente salvadoreño Antonio Saca, preso en la actualidad por distintos actos de corrupción mientras , pidieron ayer que se investigue el manejo de los "gastos reservados" o secretos de todas las presidencias desde 1989 hasta la fecha.Saca fue detenido el 30 de octubre pasado acusado de peculado y lavado de dinero por más de 300 millones de dólares del tesoro público, lo cual ha desmentido, y asegura que el dinero que se le achaca pertenece a los llamados "gastos reservados" o partidas secretas que los presidentes han usado para emergencias y asuntos relativos a la seguridad e inteligencia del Estado.Los abogados de Saca, en un comunicado público, argumentan que los "gastos reservados" ejecutados por las distintas presidencias son para el pago de bienes y servicios prestados al gobierno central y que por lo tanto no constituyen ningún delito."Los gastos reservados son para los presidentes de la República de El Salvador y de muchos países del mundo una herramienta legal y válida para reforzar planes de gobierno, implementar programas, resolver imprevistos y apoyar las actividades de inteligencia del Estado y seguridad nacional", expresan en el comunicado.No obstante, la Fiscalía General (FGR) sostiene en la acusación contra Saca que el exmandatario fraguó el desvío de fondos públicos a cuentas privadas y planificó cómo se apropiarían de los bienes del Estado en "total impunidad".El requerimiento fiscal establece que Antonio Saca y Elmer Charlaix, quien fungía como Secretario Privado del Presidente, crearon el 1 de junio de 2004 un reglamento al que denominaron "Reglamento interno de funcionamiento para el manejo, control y fiscalización de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la Presidencia de la República, destinados a las actividades de inteligencia, clasificación, manejo y protección de la información y deber de guardar secreto de los colaboradores para el manejo de los gastos reservados".Dicho reglamento, según FGR, era contrario a lo que establece la Constitución y leyes secundarias respecto al manejo de los fondos públicos."Este reglamento revela que la finalidad de los señores Saca y Charlaix era dotar de cobertura legal el desvío de los fondos del Presupuesto General de la Nación destinados a Presidencia de la República, finalidad que no se consigue porque ninguna ley secundaria o reglamento puede ir en contra de la Constitución", sostiene la representación fiscal en su requerimiento.En la investigación fiscal se sostiene cómo millones de dólares fueron sacados del erario público enviado a cuentas de agencias publicitarias y posteriormente a las cuentas privadas del ex presidente y a su red de emisoras radiales, lo que la fiscalía sostiene que se trata de una operación de lavado de dinero.Junto a Saca están detenidos tres ministros de Estado, que fueron de su gobierno, así como tres presidentes y directores de agencias de publicidad. La ex primera dama, Ana Ligia Sol, está procesada también por presunto lavado de dinero.