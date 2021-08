Abogados de militares critican decisión de Cámara

Francisco Garay y Adrián Meléndez, dos de los abogados defensores de los militares acusados en la masacre de El Mozote y lugares aledaños, sostienen, tras la resolución de la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente que deja sin lugar su recusación, que todos los juzgadores que han intervenido para resolver la petición son "altamente parcializados y tienen tendencia partidaria".

Los abogados aseguran que lo planteado en la tesis del juez Jorge Guzmán y del magistrado Juan Carlos Flores está expresado en todas las resoluciones en torno al caso. Asimismo, que el hecho que la Cámara sustente que en esa época el juez no ostentaba cargo público y por ello no aplican los razonamientos en el caso, no lo excluye de una valoración "subjetiva" sobre los hechos.

Esto luego que la Cámara dejara sin lugar la petición de los abogados defensores, en la cual pedían que el juez Guzmán fuera separado del proceso por considerar que emitió valoraciones de carácter "eminentemente político" y que atribuía totalmente las responsabilidades sobre la masacre a los miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) en su tesis de graduación a inicios de los años 90.

La Cámara estableció que el juez puede continuar al frente de las investigaciones en el caso, hecho que Garay y Meléndez han considerado como una resolución que "carece de fundamentos legales y con finalidad de naturaleza política".

El recurso de la defensa también pedía recusar a Juan Carlos Flores Espinal, magistrado de esa Cámara, porque él fue coautor en el trabajo de grado y por estar "altamente parcializado con el partido FMLN". Ante eso, la Cámara elevó al caso a la Sala de lo Penal y esta determinó que no existía limitante alguna para que Espinal conociera sobre la recusación del juez.

"La Sala de lo Penal, indebidamente, con esos magistrados altamente parcializados, legítima a la Cámara de lo Penal de San Miguel para que conozca la recusación del juez", enfatizó Francisco Garay. Añadió que como defensa van a fortalecer la continuidad del proceso de recusación.