Abogados: sociode “call center” fue exonerado en EUA

Abogados que defienden a la empresa Benson Communication en El Salvador, un “call center”, sostienen que Kevin Cox, socio de la compañía, fue sobreseído definitivamente de todos los cargos que se le imputaban por un tribunal de Tampa, Florida, Estados Unidos, en enero de 2016.Cox fue acusado en EUA, junto a otras dos personas, de alterar la cifra de clientes de un programa de subsidio de telecomunicaciones que ejecuta el Gobierno estadounidense. Eso, supuestamente, lo hizo para recibir más dinero. Pero los defensores del “call center” aseguraron que la parte acusadora no presentó suficientes pruebas en el caso.“Él (Cox) fue sobreseído porque es inocente. No encontraron ninguna evidencia”, dijo uno de los abogados, quien prefirió no revelar su nombre.Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) señala que Cox envió grandes cantidades dinero ilícito a cuatro exempleados del “call center”, quienes son procesados por el delito de lavado de dinero en el Juzgado de Extinción de Dominio.Los abogados insistieron en que el sobreseimiento definitivo de su cliente es prueba suficiente para determinar la procedencia lícita del dinero. De hecho, la FGR presentó este caso en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, en el que también eran procesados Ana Maribel Monge, Fátima Hidalgo, Álex Fabricio Cañas y Philliph Howelll Baires Boyle, pero fueron liberados de cargos definitivamente por falta de pruebas, según los abogados.“Nunca han comprobado que el dinero es ilícito y nunca lo van a comprobar porque no lo es”, aseveró la defensa de Benson Communication.En el primer día de audiencia de sentencia en contra de los cuatro empleados y de la empresa, la FGR dijo que el caso inició a raíz de que la embajada de Estados Unidos envió un informe en el que vincula a Cox, pese a no estar acusado en El Salvador. La investigación arrojó datos de que el estadounidense hizo varios depósitos a las cuentas personales de los cuatro exempleados, por lo que la FGR sostiene que el dinero que se apropió Cox llegó hasta la compañía de la que es socio. “Ellos saben que ya fue sobreseído. Eso quiere decir que es inocente. Esto se va aclarar”, dijo uno de los defensores. El caso continúa en su etapa de sentencia.