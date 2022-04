Abogados temen defender a capturados en régimen de excepción

Luego de las recientes reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, ha surgido en el gremio de abogados la preocupación de que pueden ser procesados penalmente si defienden a miembros de estructuras delincuenciales.

Abogados particulares consultados por LA PRENSA GRÁFICA, que pidieron el anonimato por temor a represalias, aseguraron que está latente la amenaza de ser procesados penalmente si defienden a pandilleros que han sido capturados durante el régimen de excepción.

Dos de estos profesionales confirmaron que existe ese riesgo y lo primero que pasaría es que les abrirían un proceso en la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Así como están callando a los periodistas, igual a los abogados. No me extrañaría que se creara una figura penal para procesarnos, ya que cuando se habla de investigación profesional es para suspender como abogado y darle una muerte profesional", dijo uno de los consultados.

Otros profesionales abordados desconocen si el Gobierno intenta investigarlos por defender a supuestos pandilleros, pero dijeron que si eso pasa sería algo que atentaría contra los derechos humanos y sería inconstitucional.

"No he oí do de eso, pero no me extrañaría. Es el modus operandi del régimen. Sería terminar de avasallar los derechos ciudadanos, exterminar los atisbos de democracia medio existentes y consolidar una dictadura", dijo otro de los litigantes.

Los profesionales aseguraron que el Gobierno de Bukele sería capaz de amenazarlos y procesarlos, ya que, si ya lo hizo con los jueces, probablemente haga lo mismo con los abogados. La preocupación radica en la reforma al artículo 345 del Código Penal.

"En la reforma hay un apartado que, así como son de arbitrarios para aplicar la ley, perfectamente lo pueden aplicar, porque dice la reforma que ‘el que haga acuerdos con miembros de pandillas’; entonces, evidentemente, si defendemos a alguien que pertenece a una agrupación delictiva, independientemente quien le pague, lo pueden relacionar que está haciendo un acuerdo con alguien de la pandilla", dijo un abogado.

Sin embargo, los profesionales aseguran que el Gobierno no podría iniciar investigaciones, debido a que existen convenios internacionales firmados por El Salvador en el que obligan a los Estados a garantizar el libre ejercicio sin amenazas. Mencionan que la Sala de lo Constitucional ha sentado precedentes en los cuales hicieron un análisis respecto a la función del abogado defensor y consideran que no se tendría que relacionar la actividad ilícita de sus defendidos con los abogados. "Pero acá obviamente van a querer incriminar solo por el hecho de defenderlos", mencionó otro de los consultados.

Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados durante el 8° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, establece en su artículo 16 que "los gobiernos garantizarán que los abogados: a) puedan desempeñar funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas". En eso se amparan los profesionales.