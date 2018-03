Abren expediente por caso de joven desaparecido

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió un expediente por el caso del joven desaparecido en el lago de Coatepeque (Santa Ana) el pasado 12 de marzo, identificado como Diego Fernando Rodríguez, de 21 años de edad, cuyo cadáver aún no ha aparecido a casi una semana de búsqueda.Con la apertura del expediente, según una fuente de la Fiscalía, se busca determinar si se cometió algún delito y se viene a sumar a la investigación que la Policía Nacional Civil (PNC) realiza por el delito de homicidio culposo.Rodríguez, en compañía de otros jóvenes, llegó el domingo por la mañana a un rancho privado del lago, posteriormente decidieron salir en lancha rumbo a la isla Teopán, pero antes de llegar, los jóvenes decidieron lanzarse de la lancha y nadar.Al parecer, Rodríguez comenzó a ahogarse y los jóvenes decidieron ir por la lancha para ayudarlo; sin embargo, al regresar, ya no lo encontraron, por lo que decidieron retornar al rancho.Contrario a lo esperado, los jóvenes abandonaron el rancho y no dieron aviso a ninguna autoridad, ni siquiera a la familia del joven, cuyos padres se dieron cuenta de lo ocurrido hasta en horas de la tarde. El hecho había sucedido temprano en la mañana.Posteriormente, durante las tareas de búsqueda, que todavía se mantienen, los jóvenes involucrados tampoco se han presentado a colaborar y han brindado, además, versiones contradictorias y distintas sobre lo sucedido.La fuente fiscal señaló que entre las acciones a realizar como parte de las investigaciones se encuentra la realización de una inspección en la escena, es decir, en el rancho privado del lago de Coatepeque al que llegaron los jóvenes el domingo en la mañana y desde donde salieron en lancha hacia la isla.La lancha, según se supo, se encuentra incautada y es parte de las evidencias del caso. La fuente no descartó que se llame a los jóvenes que acompañaban a Rodríguez para interrogarlos.La fuente aclaró que la fiscalía todavía no ha tipificado el delito y que serán las investigaciones las que determinen la existencia de estos.