Abren investigación por “sexting” de sacerdote en Santa Ana

El sacerdote salesiano Marvin Pérez, quien se desempeñaba como coordinador académico para tercer ciclo y bachillerato del Colegio Salesiano San José, de la ciudad de Santa Ana, mantuvo comunicación a través de mensajes de texto con alto contenido sexual con al menos un estudiante de último año de bachillerato de la promoción 2018. Por este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación de oficio.

El hecho fue denunciado por padres de familia de dicha promoción en noviembre pasado, cuando conocieron de la existencia de un video que era protagonizado por Pérez y que habría enviado al joven en mención, con quien habría sostenido el denominado "sexting" (conversaciones en mensajes de texto en redes sociales con contenido sexual explícito) desde agosto, cuando el estudiante era aún menor de edad.

La denuncia fue hecha por padres de familia de jóvenes de último año, pero no por los padres del joven involucrado, quien habría compartido el video con sus compañeros.

Ante esto, autoridades del colegio tomaron la decisión, desde noviembre, de destituir de todo cargo dentro del colegio al cura denunciado, prohibiéndole la entrada a las instalaciones y el contacto directo e indirecto con los estudiantes.

Pese a que los hechos sucedieron en 2018, las autoridades educativas reaccionaron hasta esta semana, cuando el video ha sido filtrado en redes sociales, emitiendo un comunicado.

La directora de Comunicaciones del colegio, Lily Nobleau, afirmó ayer que se acudió al Ministerio de Educación (MINED) para interponer las denuncias respectivas, pues "los jurídicos del MINED son los que se encargan de abrir las relaciones con otras instituciones, como la Fiscalía".

Sin embargo, no interpusieron la denuncia ante la Fiscalía, pese a que el estudiante, quien aparentemente consentía el "sexting" de manera voluntaria, era un menor de edad, alegando que fue por sugerencia de los abogados del MINED y de la congregación salesiana, ya que aseguraron que el material presentado, incluyendo el video, no era constitutivo de delito. La directora académica del colegio, Glenda Morán, sostuvo que esa fue la recomendación.

Pero el director departamental del MINED en Santa Ana, Martín Alarcón Zamora, desmintió a las autoridades del colegio sobre la denuncia que habían interpuesto y menos que asesores de esta cartera de Estado hubieran planteado no hacerlo ante la Fiscalía.

"Denuncia no hemos tenido, yo el año pasado, en noviembre o diciembre, recibí a cinco o seis sacerdotes que llegaron a comentarme. No era denuncia, sino a comentarme, en ningún momento ellos me han presentado pruebas y en ningún momento tampoco se les ha dicho (que) no hagan la denuncia, sino al contrario", dijo.

El funcionario calificó de "irresponsable" la información emitida por el colegio en su comunicado e indicó que en este tipo de casos no es necesario que las autoridades educativas acudan al ministerio, sino que directamente lo pueden hacer ante la FGR.

"Voy a pedirle al jurídico (del ministerio) que vaya a la institución y vea cómo está esa situación", sostuvo el departamental.

Es el segundo caso de tipo sexual que se registra en el colegio teniendo de protagonista a un sacerdote.