Abren oficina de mediación laboral

Intermediación laboral, recepción de demandas por el no pago de salario, horas extras, salario mínimo, elaboración de cálculos e indemnizaciones, retiros voluntarios y otros casos de leyes de carácter laboral vigentes son parte de los 10 servicios que inauguró el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la oficina de San Vicente.

La inauguración es parte del programa "Servicios móviles de mediaciones laborales", que implementa el ministerio en el país, con el que se pretende acercar a la población la atención requerida, reduciendo así el tiempo de resoluciones, dijeron las autoridades.

"He venido porque he trabajado ocho meses en una empresa en la que se me ha despedido sin justificación, no sabía qué hacer ante este caso, pero ya me orientaron qué debo hacer", comentó un usuario que se presentó a la recién abierta oficina.

Entre otros servicios que se estarán prestando están la asistencia en sesiones de mediación laboral; de hecho, uno de los casos que podrían ser retomados es el de cerca de 19 despidos que denunciaron públicamente empleados de la Alcaldía de Verapaz hace dos semanas.

Sin embargo, de este caso únicamente se tiene registro de denuncia de 11 trabajadores, pero ya se da seguimiento, manifestó José Antonio Rodríguez, supervisor de inspecciones de la oficina del ministerio en San Vicente.

El lanzamiento oficial lo realizó la ministra del ramo, Sandra Guevara.

oficinas de mediación abiertas en igual número de departamentos.