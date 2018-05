Abren oportunidad de becas en Estados Unidos para periodistas y emprendedores digitales salvadoreños

El Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), con el apoyo de Professional Fellows, anunció la apertura de una convocatoria de becas sobre innovación y emprendimiento en Estados Unidos. La convocatoria tiene como objetivo seguir expandiendo la red de periodistas digitales, tecnólogos y emprendedores de medios de comunicación de toda la región.

Dicho programa es conocido como A Digital Path to Entrepreneurship and Innovation for Latin America ("Un Camino Digital al Emprendimiento e Innovación en América Latina"), y se llevará a cabo del 8 de octubre al 17 de noviembre de 2018.

Entre los requisitos principales para aplicar al programa está el manejo del idioma inglés, ya que todo el proceso de selección se realiza en inglés. Además, se tomará en cuenta la experiencia profesional, el liderazgo, compromiso y el interés por aprender de otros países.

Un total de 36 profesionales serán elegidos de 12 diferentes nacionalidades: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú.

Los participantes también participarán en eventos y oportunidades que les permitirán experimentar la vida de Estados Unidos y su diversidad. Además, asistirán al Professional Fellows Congress, en Washington, D.C.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de mayo.

Fechas del programa que deberás tener en cuenta:

Reclutamiento de becarios: Primavera de 2018

Selección de becarios: Verano de 2018

Llegada a Estados Unidos: 8 de octubre de 2018

Orientación: 9 de octubre a 13 de octubre de 2018

Fase de vinculación: 14 de octubre a 12 de noviembre de 2018

Viaje a Washington, DC: 13 de noviembre de 2018

Congreso de Profesionales Profesionales: del 14 al 16 de noviembre de 2018

Salida de los Estados Unidos: 17 de noviembre de 2018