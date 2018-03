Abrirán urnas de Zacatecoluca para definir alcalde

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Miguel Ángel Cardoza, aseguró que las urnas en el municipio de Zacatecoluca se deberán abrir para definir al candidato a alcalde ganador, pues la diferencia de votos que puede haber entre ellos es superada por la cifra de impugnados.

"En el caso de la alcaldía de Zacatecoluca, será necesario abrir urnas según los resultados, ya que el ganador tendría una ventaja muy pequeña, en comparación con los votos impugnados", dijo Cardoza en la entrevista de Radio 102.9.

La disputa por la alcaldía municipal se da entre los candidatos del FMLN y ARENA, actualmente está bajo la bandera del FMLN y la validez o no de un acta que está siendo analizada puede dar el triunfo al partido tricolor.

El acta que está en estudio del TSE no fue validada por la mesa del escrutinio final porque solo tenía la firma de uno de los integrantes de la JRV que se encargó de contar los votos y dos de los vigilantes que estuvieron.

Si el acta se declara válida el FMLN retendrá por otro periodo la alcaldía con una ventaja solo de 11 sobre ARENA, si no el partido tricolor la ganaría teniendo seis votos más que el partido de izquierda. La cantidad de votos impugnados es de 29. El organismo electoral aún no define si válida o no el acta.