Absuelven a Évelyn de la muerte de su recién nacido

Évelyn Beatriz Hernández Cruz se desmayó luego de tener a su bebé y eso pudo evitar que lo auxiliara. Esa fue la conclusión del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, para absolver ayer a Hernández, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de causar la muerte de su hijo recién nacido el 6 de abril de 2016.

La fiscalía sostenía que Évelyn Hernández tuvo a su bebé durante un parto extrahospitalario, en la fosa séptica de su vivienda, ubicada en el caserío Los Vásquez del cantón El Carmen, en el municipio del mismo nombre, departamento de Cuscatlán. El argumento fiscal era que la joven no mató al bebé a propósito, pero que no cumplió con su papel de cuidarlo para evitar que muriera, en 2016.

Recuerdos. Évelyn pasó 33 meses recluida en Cárcel de Mujeres mientras la fiscalía recababa pruebas que la incriminaran. Salió en libertad el 15 de febrero pasado porque excedió el plazo máximo que permite la legislación salvadoreña para la prisión provisional: 24 meses.

Ayer, el juez José Virgilio Jurado Martínez dijo que le quedaban dudas de que Évelyn no haya querido cuidar a su bebé para evitar su muerte. Algunos testigos que declararon en el juicio dijeron que Évelyn se desmayó tras el parto y que incluso en esa época tenía anemia. La ley dice que cuando existen dudas sobre la culpabilidad, el fallo debe favorecer al imputado.

La fiscalía señaló que el bebé murió al aspirar heces de adulto y que era imposible que Évelyn no supiera que estaba embarazada porque el parto duró entre ocho y 14 horas. Los fiscales acusaron a la joven de 21 años de homicidio agravado y pidieron que fuera enviada a la cárcel durante 40 años.

"Gracias a Dios se hizo justicia. Estos tiempos han sido duros al estar ahí adentro (cárcel), saber cómo me acusaban de algo que yo era inocente. No me canso de darles las gracias", dijo Évelyn en una breve intervención de dos minutos tras conocer el fallo, en una tarima improvisada afuera del centro judicial.

Apoyo. Un centenar de mujeres acompañó ayer a Évelyn en las afueras del Centro Judicial Integrado de Ciudad Delgado para conocer el fallo por la acusación de homicidio agravado contra su hijo recién nacido.

Évelyn ya había sido condenada, el 5 de julio de 2017, a 30 años de cárcel. La jueza del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque (Cuscatlán), Nury Velásquez, decidió que existían elementos que probaban que la mujer asesinó a su hijo. La Cámara Segunda de lo Penal ratificó la condena, pero la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CJS) ordenó un nuevo juicio.

El juzgador dijo ayer, en la repetición del juicio, que dará la sentencia escrita el próximo lunes: a partir de ahí la FGR tiene cinco días para apelarla.