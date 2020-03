Absuelven a dirigente de Alianza F. C. de conducir ebrio

José Lisandro Pohl Núñez, director ejecutivo de Alianza Fútbol Club, fue exonerado ayer de conducir en ebriedad tras su captura en enero pasado. El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador concluyó en el juicio que la prueba que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contra Pohl tenía contradicciones.

El dirigente aliancista, de 69 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) el viernes 24 de enero de este año porque supuestamente conducía en estado de ebriedad un automóvil. Ocurrió en un control vehicular en la carretera Panamericana, cerca de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en San Salvador. Una prueba de alcoholemia arrojó que Pohl manejaba con 124 miligramos por decilitro de alcohol en la sangre.

Una hora después de la prueba de alcoholemia, un perito del Instituto de Medicina Legal (IML) hizo otra evaluación a Pohl, en la que salió sin rastros de alcohol en su cuerpo. Esa contradicción en las dos pruebas de la fiscalía llevó a la jueza de Paz a la exoneración del imputado; además de que no se presentaron a declarar los policías que lo capturaron.

"En la vista pública realizada este día (ayer) no se hicieron presentes los agentes captores, por lo que la fiscalía prescindió de dichos testigos", se lee en un comunicado que difundió el Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador.

Osvaldo Domínguez, abogado de Pohl, explicó que "la jueza no puede llegar a una condena porque no hay una prueba contundente". La fiscalía, que acusaba al dirigente aliancista del delito de conducción peligrosa, no quiso dar declaraciones. Luego de su captura, Pohl enfrentó el proceso judicial en libertad.