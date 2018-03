Absuelven a empresario acusado de estafa

Lee también

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador absolvió a Víctor Simán Zedán, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de estafa y falsedad ideológica, en perjuicio del Ministerio de la Defensa.La resolución del juez se basó en que ni la FGR ni testigos pudieron determinar que Simán Zedan cometió ambos delitos.El día del juicio, la FGR aseguró que el imputado no entregó más de 20,000 galones de gasolina al ministerio, cuando estos supuestamente fueron cancelados.Para demostrarlo presentó a 10 testigos, uno de ellos fue Atilio Benítez, exministro de Defensa, quien es acusado de comercio de armas.Benítez dijo en la audiencia que el imputado incumplió con contratos y no entregó en su totalidad el combustible por el que se le canceló más de $97,000. El día del juicio la defensa de Simán Zedan no dio declaraciones.En 2008, el empresario también fue acusado por el Ministerio de la Defensa por una supuesta estafa, dijo Fiscalía. Lo que ocurrió entonces, según FGR, fue que Simán Zedan no entregó los 139 repuestos para aviones que costaron $158,000.