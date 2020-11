Absuelven a exalcalde de San Alejo

Fuentes fiscales y judiciales confirmaron ayer por la tarde que el Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel absolvió al exalcalde de San Alejo, Inmar Barrera, por considerar "que hay más responsabilidad administrativa que la configuración de un delito penal". Barrera era acusado de recibir dinero a cambio de favorecer a una empresa con un proyecto de agua potable.

Aunque estaba siendo procesado judicialmente, el exalcalde presentó ante la Junta Electoral Departamental (JED) de La Unión la documentación requerida para inscribirse como candidato a alcalde por el partido ARENA.

"Ya entregué la documentación necesaria a la JED, y en ningún momento se me negó la recepción de los documentos", dijo el exfuncionario.

Señaló, que aunque el proceso en su contra continuaba, sus derechos ciudadanos no habían sido inhabilitados por lo que pretende buscar un nuevo período como alcalde de San Alejo.

"Hasta el momento no me han notificado que he sido rechazado. Actualmente yo no tengo ninguna cosa que me inhabilite a participar, y al salir de lo que me están acusando yo puedo participar, y por eso hice la inscripción", expresó Barrera.

Al respecto, los miembros de la JED de La Unión, aseguraron que no han inscrito a ningún candidato a alcalde, pero sí han recibido la documentación.

Además, confirmaron que no han identificado ningún impedimento para evitar la inscripción de Barrera. "Nosotros recibimos las solicitudes, luego hay una evaluación preliminar, y hasta ahora no hay impedimento", dijeron.