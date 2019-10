Absuelven a exjuez de lo Civil acusado de dictar resoluciones arbitrarias

Francisco Alberto Alegría Mendoza, exjuez Primero de lo Civil de Santa Ana, fue absuelto este martes del delito de prevaricado, debido a que el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador no encontró pruebas suficientes para declararlo culpable.

William Pacheco, querellante del caso, explicó que el proceso tuvo esta resolución luego de que Cámara de Occidente le modificara al exjuez en 2018 el delito de actos arbitrarios por el de prevaricato.

"Cuando cámara modifica delito nos mueve todo el panorama. Entonces se nos vuelve mucho más difícil probar porque nosotros estábamos dispuestos a probar otro delito, no este delito. Y cuando nos metemos con este delito, tenemos deficiencias probatorias. No sé por qué la cámara hizo esa alteración", expuso el querellante.

Pacheco sostuvo que el proceso finalizó sin que uno de los supuestos afectados en el caso pudiera resarcir las pérdidas y daños registrados por el presunto mal proceder Mendoza cuando fungía como juez.

"El caso de mi cliente no recuperó las acciones que tenía. Entonces, ahí sí hay manifiesta injusticia porque su patrimonio no lo ha visto durante estos años. No ha visto las acciones, rentabilidad de las acciones, utilidades y beneficios", expuso el querellante.

El exjuez fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de emitir cuatro resoluciones contrarias a la ley mientras ejercía como juzgador. La acusación fiscal sostiene que en un caso Alegría Mendoza emitió una resolución mercantil condenatoria, pero cuando la condena ya estaba en firme, el mismo juez decidió anularla.

En otro caso, el juzgador anuló el proceso, pero luego lo reabrió. "La ley prohíbe que eso se pueda hacer", dijo ayer el fiscal.

La Fiscalía asegura que en otro caso el juez sometió a subasta las propiedades de un deudor sin notificarle para que el afectado nombrara un perito, como ordena la ley. Mientras que en el último proceso habría ordenado un embargo superior al monto que debía una víctima.

Alegría enfrentó el proceso en libertad y se exponía a una condena entre dos y cuatro años de cárcel si el Tribunal lo declara culpable, según el inciso seis del artículo 310 del Código Penal.

En 2016, el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a Alegría a dos años y seis meses de trabajos de utilidad pública, por el delito de actos arbitrarios. Sin embargo, el exjuez apeló ante la Cámara de Occidente, que decidió en 2018 enviar el caso a San Salvador y cambiar el delito a prevaricato.