Absuelven a los acusados de privar de libertad a cuatro soldados en Vista al Lago

El Juzgado Especializado de Sentencia "A" de San Salvador absolvió la tarde de este viernes 3 de diciembre a 32 supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que eran acusados de al menos 20 homicidios agravados, entre estos el caso de cuatro soldados que fueron privados de libertad y posteriormente asesinados en la colonia Vista al Lago, del municipio de Ilopango, el 10 de octubre de 2016.

El juez suplente que dio el fallo aseguró que lo dicho por el testigo utilizado por la Fiscalía en ese proceso carecía de credibilidad. Además, señaló que la declaración era contradictoria con la otra prueba que presentó el ministerio público.

"De acuerdo a su declaración, no hay cómo establecer la autoría de participación de los acusados, puesto que si bien es cierto la seña con la que son descritos no hay una forma de establecer en perjuicio de quien se cometió el homicidio por parte de los acusados y no hay como individualizar esa participación de quien fue la víctima por lo tanto absuelvo a los señores Eliseo Morán Ayala y José Alberto Mejía", dijo en su fallo el juez, al referirse al caso de los militares asesinados.

El juez aseguró además que el testigo no había estado en ninguno de los hechos y por eso no sabía cómo ocurrieron los homicidios y no tenía mayores detalles. Además, dijo que Fiscalía no logró repreguntar para establecer lo que acusaban de manera adecuada.

El representante fiscal se mostró sorprendido por la resolución que dio el juzgado y señaló que esta no está apegada a derecho ni a la realidad. "No es solo que no está apegado al derecho ni a la realidad, es inaudito solicitar que después de tres años saquen el cuerpo de una tumba y quererle ver un tatuaje o como lo mencionó en uno de los casos que no se encontró el cincho con el que llevaban amarrada a una de las víctimas cuando el testigo mismo dijo que habían soltado a una de las víctimas para desmembrarlas", mencionó el auxiliar fiscal del caso.

La defensa técnica de uno de los acusados dijo que el testigo no pudo fundamentar ningún homicidio y acusó a Fiscalía de nunca investigar y se basaron únicamente en las declaraciones de un testigo criteriado. "Hubo contradicciones. Nunca pudo ubicar fechas ni horas, decía que los cadáveres habían quedado de tal forma y cuando se va a ver las autopsias los cadáveres están completos y el testigo dijo que los habían desmembrado. Ningún homicidio pudo probar el testigo criteriado", aseguró uno de los defensores.

La Fiscalía informó que apelarán el fallo emitido por el juez porque aseguran que no fue objetivo al momento de valorar cada una de las pruebas ofertadas por la representación fiscal. "Se ha ido a situaciones generales y aún ha valorado cosas que no fueron escuchadas en juicio", cuestionó.

Con respecto al caso de los cuatro soldados, las investigaciones señalan que ellos se dirigían hacia las instalaciones de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS) pero se equivocaron en la ruta de buses y abordaron una 29-A. Posteriormente fueron abordados por un grupo de pandilleros, los privaron de libertad y luego los asesinaron en la colonia Vista al Lago. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa en una zona aledaña.