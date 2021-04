Absuelven a un acusado de homicidio por falta de pruebas

El Juzgado Especializado de Sentencia "C" de San Salvador liberó de los cargos a Julio Díaz Preza, quien era acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de organizaciones terroristas y un doble homicidio.

La Fiscalía utilizó en el desarrollo del juicio la declaración de un testigo con criterio de oportunidad. Sin embargo, este no mencionó en ningún momento al imputado.

El juez en su fallo aseguró que existían tres versiones del testigo con criterio de oportunidad y en ninguna vinculó a Díaz Preza con los hechos que le acusaban.

Según el boletín de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, en la acusación fiscal mencionan que Díaz era pandillero y lo vinculaban con un doble homicidio ocurrido en julio de 2015, en el municipio de Nejapa, en la zona norte del departamento de San Salvador.

En ese hecho asesinaron a Reina Isabel García y a su hijo. Ese doble homicidio fue ordenado porque, según la FGR, ella había dado información a las autoridades para que detuvieran a un pandillero que operaba en la zona.

El juzgador señaló que la participación del imputado en el hecho fue solamente de "poste" y no existía prueba documental ni pericial que vinculara a Díaz directamente en el doble homicidio.

Agregó que el testigo en su declaración no estuvo presente en el hecho y por lo tanto no pudo confirmar si Díaz estuvo o no, en el lugar del doble homicidio. El imputado fue detenido en el año 2019 y estaba recluido en el Centro Penal de Apanteos de forma preventiva.

Otro caso con criteriado

La Fiscalía suma otro caso en el cual utilizan a un testigo criteriado y este no vincula directamente a los imputados en el hecho delictivo.

El mismo Tribunal Especializado de Sentencia "C" absolvió recientemente a 16 miembros de una supuesta estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13) vinculados a 12 homicidios. Entre el 5 de febrero y el 6 de abril de 2021 al menos 150 personas han sido absueltas por el Tribunal de Sentencia "C" por irregularidades en las declaraciones de testigos criteriados.