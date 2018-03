Abuela de niños calcinados en Chinameca queda en libertad

Lee también

Tras una audiencia que duró alrededor de dos horas, el titular del Juzgado Segundo de Paz de Chinameca (San Miguel), dejó en libertad a María Arcilla Coreas Maravilla, de 41 años, quien enfrenta un proceso judicial por los delitos de homicidio culposo en la modalidad de comisión por omisión, y el de abandono y desamparo de persona, por la muerte accidental de sus dos nietos.



La mujer fue detenida la semana pasada, luego de que Julio Eduardo Pérez, de 4 años y Kenia Erlinda Coreas, de 2, fallecieran calcinados en un incendio provocado por un corto cortocircuito, el cual ocurrió en su casa ubicada en el cantón San Antonio de Chinameca, San Miguel.



"El tribunal Segundo de Paz resolvió administrar la instrucción sin ninguna medida cautelar; es decir que se habilitó el proceso a la fase de instrucción y esta persona no queda restringida, y queda libre para que enfrente la siguiente audiencia", indicó el secretario del tribunal, Valmore Girón.



Girón agregó que la Fiscalía había solicitado que Coreas Maravilla fuera encarcelada, durante el tiempo que dura el período de instrucción. Sin embargo, el juez del caso decidió que la mujer quedará en libertad temporal, durante el período de instrucción, el cual no puede exceder los seis meses.



La Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, de la Fiscalía, consideró que existían suficientes elementos para probar que la mujer incurrió en los delitos imputados ya que, a pesar de la persona que cuidaba a sus nietos se ausentó, ella decidió dejar a cargo a los niños con una de sus hijas de 13 años.



La noticia de la libertad de abuela fue recibida con emoción por sus parientes, amigos y por decenas de personas que la acompañaron a los juzgados de Chinameca, para brindarles su apoyo durante la realización de la audiencia inicial.



"Estamos agradecidos con Dios porque esta mujer ha salido libre. Nosotros venimos de varios cantones a apoyarla a ella y a su familia, porque no era posible que la estuvieran detenida por una tragedia que se llevó a sus dos pequeños nietos y que a cualquiera le puede pasar", dijo Ana C. una de las personas que llegó al lugar para apoyar a esta mujer.



La defensa sostuvo que la muerte de los pequeños había sido un hecho accidental y que la abuela no podía quedar detenida, ya que todavía tiene cuatro hijos menores, con edades comprendidas entre 17 a 3 años de edad, que dependen directamente de ella.





Libre. María Arcilla Coreas Maravilla, de 41 años, fue dejada en libertad sin ninguna medida de restricción, luego que se realizó la audiencia inicial por los delitos de homicidio culposo, en la modalidad de comisión por omisión y abandono y desamparo de personas





Coreas Maravilla es procesada por la muerte accidental de sus nietos, de dos y cuatro años, que murieron calcinados la semana pasada en Chinameca







Apoyo. Decenas de personas acudieron a Juzgado Segundo de Paz de Chinameca, para apoyar a María Arcilla Coreas Maravilla, quien enfrentó audiencia inicial por la muerte accidental de sus dos nietos, de dos y cuatro años de edad.





Versiones policiales y fiscales indican que los hermanitos Julio Eduardo Pérez y Kenia Erlinda Coreas fallecieron el viernes por la mañana cuando su casa se incendió a causa de un corto circuito.



Los niños estaban jugando dentro de la vivienda de madera y lámina, cuando se produjo una explosión que generó un incendio instantáneo que no pudo ser sofocado por los vecinos del lugar, quienes trataron por todos los medios de apagar las llamas.



Fotos: Flor Lazo/LPG.