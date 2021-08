Académicos dicen no hay condiciones para una reforma a la Constitución

Las condiciones para una reforma amplia a la Constitución de la República no son favorables en El Salvador, de acuerdo con representantes de la academia a quienes, ayer, el equipo ad hoc que estudia las reformas, presentó el borrador del anteproyecto.

"En este momento no se dan las condiciones para presentar una amplia reforma a la Constitución de la República dado que muchos de los derechos que la actual Consititución otorgan al ciudadano no se están respetando y no están vigentes", expresó Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA).

Oliva acotó, además, que el órgano Legislativo y Ejecutivo han violado varios artículos de la Constitución.

En esa misma línea, José María Tojeria, miembro del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), manifestó que el respeto a la ley debía ocurrir antes que su reforma.

"Hacerle 200 reformas a la actual Constitución me parece una manipulación antidemocrática. Sobre todo cuando la Constitución no se respeta y quienes hacen la propuesta de reforma callan o aplauden violaciones constitucionales. Primero el respeto, reformas después", expresó Tojeira.

La Asamblea Legislativa ha sido cuestionada por aprobar leyes consideradas por abogados constitucionalistas, como violatorios de la Constitución. De hecho, la primera acción de la Asamblea Legislativa, la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, fue criticada a nivel nacional e internacional por las mismas razones.

Incluso, la noche en que ocurrieron las destituciones, los magistrados de la Sala a los que la Asamblea dio el golpe, publicaron una sentencia donde declararon inconstitucional esa decisión de los legisladores. Sin embargo, estos impusieron a otros magistrados en su lugar y estos borraron la sentencia emitida por la anterior Sala.

Desde ese momento, los tres poderes del Estado son considerados por los expertos, como afines entre sí. Y por tanto, cuestionada la separación de poderes.

El mismo estudio a las reformas constitucionales ha sido acusado de imparcial por estar liderado por el vicepresidente de la república Felix Ulloa por mandato del presidente Bukele.

Algunas de las reformas propuestas en el documento presentado por el equipo son extender el mandato presidencial a 6 años, eliminar la Corte de Cuentas de la República y crear la Contraloría General del Estado. Eliminar la Sala de lo Constitucional y crear un Tribunal Constitucional. Esto ha sido cuestionado por considerar que lo mejor hubiera sido fortalecer las instituciones que ya existen.

Por su parte, Roger Arias, rector de la Universidad de El Salvador, consideró que en las propuestas ya hay elementos importantes pero que la academia deberá estudiarlas e incorporar otras. Como ejemplo, mencionó elevar a nivel constitucional el derecho de la universidad pública a recibir un presupuesto.

"Habrá necesidad de estudiar las propuestas de reformas y de proponer, en el caso de nosotros como Universidad de El Salvador un reconocimiento de presupuesto para la universidad. Pues la mayoría de universidades públicas en otros países tienen un reconocimiento constitucional".

En los próximos días el equipo presentará las propuestas a diversos sectores: organizaciones de la sociedad civil, periodistas y, finalmente, a la Asamblea Legislativa en septiembre.