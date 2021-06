Acceso a donaciones de sangre es un privilegio de pocos, advierte OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó este 14 de junio a contribuir con las reservas de sangre en los hospitales, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre.

El organismo internacional lanzó la campaña "Dona sangre para que el mundo siga latiendo", que busca promover la donación voluntaria de sangre, educar sobre los requisitos que deben cumplir los donantes y refutar los mitos alrededor de esta práctica.

La OPS advirtió que en América Latina y el Caribe, cada año los donantes de hacen posible la transfusión de más de 10 millones de unidades de sangre, pero el acceso sigue siendo "un privilegio de pocos", dijo la entidad.

"La mayoría de los países de ingresos bajos y medianos tienen dificultades para conseguir sangre segura porque faltan donaciones y equipos para analizar la sangre. A nivel mundial, el 42 % de las donaciones de sangre se hacen en países de altos ingresos en los que solo vive el 16 % de la población mundial", agregó la organización.

En ese contexto, el Hospital El Salvador y la farmacéutica Roche se unieron al llamado de la OPS. "Como respuesta a la pandemia que estamos viviendo, el banco de sangre ha desarrollado un Programa de Plasma Convaleciente. Hacemos un llamado especial a las personas recuperadas del covid-19 porque su plasma ya contiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y puede ayudar a salvar muchas vidas", dijo Héctor González, jefe del banco de sangre, en un comunicado difundido por Roche. González recordó que el banco atiende todos los días, de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Para donar sangre o plasma, es necesario que presente su documento de identidad en excelentes condiciones, pesar como mínimo 110 libras, ser mayor de 18 años pero menor de 65. Antes de acudir al banco de sangre, asegúrese de haber desayunado y de no consumir alcohol durante las 12 horas anteriores a la donación. También debe abstenerse de consumir o colocarse drogas.

Otro de los requisitos fundamentales es tener más de cuatros meses desde la última donación, no padecer enfermedades como SIDA, sífilis y hepatitis; no poseer ninguna enfermedad degenerativa o de carácter crónico, ni mental y que no le hayan transplantado un órgano. También recomiendan tener pareja estable y que no practique la promiscuidad sexual.

Si es hipertenso, debe tener la tensión controlada para poder ser donante. Además, al cumplir algún tratamiento con antibióticos debe esperar 15 días para poder donar y 14 días si se ha vacunado contra covid-19.

El Hospital El Salvador y Roche aclararon que donar sangre no significa un riesgo de contraer infecciones. Tampoco disminuye ni aumenta el peso de una persona. También explicaron que sí se puede donar sangre durante el periodo menstrual.

Además, donar sangre no está prohibido para quienes padecen presión arterial alta, siempre que la presión sistólica (número alto) sea menor de 160mmHg y la diastólica (número menor) sea inferior a 100mmHg en el momento de la donación. También es posible hacerlo si se toman medicamentos para controlar la presión arterial.