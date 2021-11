Accidente de tránsito deja a una persona arrollada en la carretera Panamericana

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó a una mujer que resultó arrollada anoche y que fue identificada como Santos Donata Pineda de Lemus de 56 años. El percance ocurrió a eso de las ocho de la noche del lunes 29 de noviembre del 2021.

Según la versión de la PNC, la mujer se encontraba cruzando la calle de norte a sur, en el kilómetro 39 de la carretera Panamericana a la altura de San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán.

La mujer venía de Ilobasco para abordar el bus que se dirigía a su casa en San Vicente y no se percató que también venía el pick up negro de placas P 800-320 el cual la impactó en el trayecto. La PNC aún investiga si la culpabilidad fue del peatón o del pick up involucrado.

