Accidente de tránsito en el bulevar Monseñor Romero

En la noche del miércoles 08 de septiembre se reportó un accidente de tránsito en donde un pick up Mitsubishi blanco con placas número P11-641 colisionó contra el furgón placas RE 11-384.

Este último tenía desperfectos mecánicos y se había quedado varado a la salida del bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cerca de la incorporación al bulevar Los Próceres.

Foto/LPG Francisco Alemán

El conductor del pick up no se percató que el furgón estaba varado. Debido a la lluvia y la velocidad a la que se conducía, no vio los conos y no se pudo detener. Se reporta una mujer lesionada que fue trasladada por Cruz Roja.