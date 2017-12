Accidente de tránsito en zona de semáforo dañado

El mal funcionamiento de un semáforo y el irrespeto hacia la prioridad de circulación de vía originaron un accidente de tránsito, en el que colisionaron dos vehículos. El incidente ocurrió ayer por la mañana en el centro de la ciudad de San Miguel. A pesar de que uno de los carros volcó sobre uno de los costados y quedó sobre la vía, la policía confirmó que no hubo ningún lesionado de gravedad.

El reporte indica que en este caso el responsable del accidente fue el conductor de un vehículo blanco que iba con sentido de poniente a oriente, en la intersección de la 4.ª avenida norte y la 8.ª calle oriente.

Según lo reportado, este motorista particular no tomó en cuenta que el semáforo no funcionaba adecuadamente e irrespetó la señal de prioridad de paso de vía, y de manera imprudente cruzó la calle sin reparar que en sentido diagonal venía un vehículo azul con su derecho de paso.

“En ese lugar se encuentra un semáforo con fallas técnicas y solamente la luz roja está intermitente. En ese sentido, el vehículo azul, que venía en sentido de norte a sur, tiene un semáforo en verde, por lo que tenía prioridad y viene a colisionar con el otro vehículo”, explicó el jefe de Tránsito Terrestre de la PNC de San Miguel, Hugo Torres.