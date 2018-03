Accidentes viales con saldo de 17 lesionados y un fallecido

Lee también

Cuatro accidentes de tránsito ocurridos ayer provocaron al menos 17 personas lesionadas y una fallecida. En dos de ellos se vieron involucrados vehículos pesados y autobuses de transporte colectivo, los que también dejaron severos daños materiales en las unidades y vallas publicitarias.Uno de los percances ocurrió en el bulevar de Los Próceres, Antiguo Cuscatlán, en el carril sentido hacia el oriente, el cual fue causado por el camión pesado placas C-100-708, que de acuerdo con datos preliminares de la policía de Tránsito tuvo fallas en los frenos e impactó a otros vehículos. El motorista de la unidad comentó que otro vehículo se le atravesó y no logró frenar. Por la velocidad que llevaba, el furgón destruyó seis estructuras publicitarias del arriate lateral del bulevar e impactó con el bus de la ruta 107 placas AB-71-104 y por alcance fueron impactados más vehículos. Al menos 10 unidades se vieron afectadas, incluyendo el transporte pesado.Comandos de Salvamento atendió a cinco personas lesionadas: José Efraín Moreno, Raquel Elías Vásquez y Carla de Hernández, quienes fueron atendidos en el lugar, y Ana Alicia Cruz y Eva María de Escobar, quienes fueron trasladas hacia el Seguro Social.Cruz Roja Salvadoreña indicó que tres personas tuvieron problemas nerviosos y fueron evaluadas por socorristas en la zona.Este accidente provocó un grave congestionamiento en el carril hacia San Salvador, ya que la carga vehicular tenía que utilizar el carril auxiliar frente a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Fue necesaria una grúa para mover las unidades.La policía de Tránsito hizo un llamado a los empresarios a hacer revisiones periódicas y mantenimiento a las unidades de transporte de carga para prevenir este tipo de eventos.Otro accidente en el que estuvo involucrada una unidad de transporte público y otra de carga sucedió en el kilómetro 44 de la carretera Litoral, en las inmediaciones de la lotificación Asturias, del municipio de San Pedro Masahuat, en La Paz, a las 4:45 de la mañana.Seis personas resultaron lesionadas luego de que una rastra colisionó con un autobús de la ruta 133, que hace su recorrido desde Zacatecoluca hacia San Salvador.Las víctimas fueron llevadas al Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca y fueron identificadas como Luis Alonso Méndez, Roxana Maribel Carrillo, Émerson Faustino, Jessica Lemus, Tránsito Martínez (motorista del bus) y Maximiliano Alvarado (conductor de rastra), este último en estado de gravedad, confirmó un agente de la policía de Tránsito de ese departamento.Según las primeras indagaciones, el conductor de la rastra se durmió, perdió el control del automotor e invadió el otro carril.El conductor del autobús regresó al lugar del accidente tras ser atendido en el centro asistencial. “Cuando vi, la rastra estaba frente a nosotros. Hice maniobras para evitar que me impactara y el señor de la rastra cuando reaccionó lo intentó, pero no pudimos hacer nada; gracias a Dios no fue tan grave. Yo estoy vivo de milagro”, expresó.Otras dos personas resultaron heridas luego de que la motocicleta en que se conducían fue impactada por otro vehículo. Los heridos fueron los esposos Víctor Manuel León, de 40 años y Silvia Marlen Canizalez, de 38, quienes recibieron atención médica en un hospital de Santa Ana. El accidente ocurrió en el kilómetro 70 de la carretera de Metapán a Santa Ana, por la colonia Las Margaritas.Asimismo, un empleado de Corte de Cuentas, identificado como Jhon Franklin Chévez, murió ayer en un accidente en la carretera Panamericana, en San Martín. El vehículo se salió de la carretera y volcó; otra persona resultó herida y fue llevada a un hospital.Estos incidentes se suman a los 2,674 accidentes reportados por la policía de Tránsito del 1.º de enero al 14 de febrero de este año, que provocaron 169 fallecidos, 14 más que el año pasado, y 1,165 lesionados, una disminución de 146 en comparación con 2016. La principal causa es la distracción del conductor.