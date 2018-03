Accidentes viales dejan tres fallecidos en Sonsonate y Ahuachapán

Lee también

La policía Nacional Civil (PNC) reportó la muerte de dos personas que se conducían en un microbús del transporte público que hace su recorrido entre Sonsonate y el municipio de Jujutla, en Ahuachapán.Los fallecidos fueron identificados como Erasmo Antonio Martínez de 26 años que se desempeñaba como cobrador de la unidad de transporte mientras que la segunda víctima es una pasajera que fue reconocida como Paulina Martínez de 22 años.Además otros 10 pasajeros resultaron con diversas lesiones por lo que fueron trasladados al hospital Jorge Mazzini de Sonsonate manifestó una fuente policial.La policía explicó que la muerte de las personas sucedió cuando el microbús placas MB1896, que viajaba de norte a sur, impactó con paredón ubicado en el barrio San Andrés, en la entrada al municipio de Guaymango.Agregaron que los fallecidos y lesionados viajaban en la parte derecha del microbús la cual resultó más afectada.Añadieron que aparentemente la causa del accidente fue la inadecuada velocidad con la que el motorista, identificado como Ricardo Bolaños, manejaba la unidad de transporte público.Usuarios de esta ruta de microbuses manifestaron que esta no es la primera vez que los motoristas causan accidentes de tránsito debido a la excesiva velocidad con la que manejan.Mientras que la noche del lunes una persona no identificada fue arrollada en el municipio de Atiquizaya.El fallecido, que no portaba documentos de identidad, fue un hombre de aproximadamente 40 años dijeron los agentes policiales. Añadieron que, de acuerdo a testigos del hecho, el sujeto se cruzó la carretera panamericana sin ningún tipo de precaución y fue embestido por un vehículo cuyo conductor trató de ayudarlo.La policía determinó que la imprudencia de peatón fue la causa del percance vial.