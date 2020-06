Acción Ciudadana: "El Gobierno ha mostrado rechazo total al control"

Sistemáticos y reiterados son los intentos que hace el Gobierno de El Salvador (GOES) para no someterse a los controles de transparencia. Así lo sostiene el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, quien evaluó la gestión presidencial durante los primeros 12 meses estar en funciones.

Al término del primer año de Gobierno, ¿cómo evalúa la gestión presidencial respecto al tema de transparencia?

Hay que comenzar diciendo que de entrada el presidente planteó algo que sí nos pareció un poco preocupante, era la concepción que él tenía respecto al Instituto de Acceso a la Información (IAIP). Él mencionó que era una institución beligerante contra el Ejecutivo, ya eso era una mala señal porque estamos hablando de que el presidente ve a la institución que es la garante del acceso a la información como contraria, opuesta al Ejecutivo y esto no debería de haber sido así porque estamos hablando de que es una institución que por mandato de ley debe de garantizar que la administración pública entregue información. Eso es un primer punto que nos llamó la atención desde el inicio.

En el contexto de la emergencia, la LAIP lleva suspendida más de dos meses, el Gobierno pidió restablecerla pero luego retiró la petición, ¿cómo ve que el Gobierno proponga algo y luego se retracte en cuanto al tema de transparencia?

Bueno, en primer lugar es una contradicción que no lograron explicar los secretarios, sobre todo el secretario jurídico, no logró explicar en la sesión de la comisión política porqué ellos solicitaron eso y luego ya no estaba incluyendo. Volvemos al punto: hay intentos reiterados o sistemáticos que preocupan. Esto lo que nos muestra es la resistencia a someterse íntegra y completamente a las reglas de transparencia.

¿A qué cree que responden esas resistencia de someterse a transparencia?

Creo que no tendría que escapar de la visión el hecho de que tenemos una cultura política autoritaria, hay una cultura política que se combina con elementos de una cultura política antidemocrática. Digo esto porque una cultura política autoritaria tiende a tratar de que la ciudadanía no se involucre en la cosa pública, que no opine, que sea un ciudadano que no se interese por las cosas políticas y al tener una ciudadanía apática, no involucrada, obediente, sin duda beneficia el ejercicio del poder porque no va a tener críticas, cuestionamientos, va a tener a toda la sociedad en la misma lógica.

¿Esta resistencia ha sido algo constante durante la gestión o solo ha ocurrido durante la emergencia?

Yo creo que en todos los gobiernos siempre han habido momentos y ha habido tipos de información que la han considerado sumamente sensible para ese gobierno y por lo tanto esa es la que han tendido a restringir y limitar un poco su acceso. Siempre en las instituciones públicas hay momentos donde cierta información por las coyunturas no son favorables para entregarlas. Cuando comenzó la pandemia es cuando se ha venido a acrecentar esta negativa a entregar información o mejor dicho se ha hecho evidente. La pandemia ha mostrado esa cara del Gobierno a no entregar información.

En campaña el presidente se planteó como un actor diferente a lo que se tuvo a lo largo de los años anteriores, que no se iban a cometer prácticas inadecuadas, anticorrupción, pro transparencia, prometió una CICIES que ya está instalada. Basados en este discurso, cree que realmente se han honrado estas promesas que se hicieron?

El Gobierno ya mostró un comportamiento similar a los anteriores referente al Instituto de Acceso a la Información, ya mostró ese mismo comportamiento. Con el tema de la CICIES esto sí marca una diferencia el hecho de que esté implementado un mecanismo de este tipo para tratar de verificar la transparencia, combatir la corrupción e impunidad. Aunque ahí hay que esperar los resultados, todavía no tenemos resultados palpables de la labor de la CICIES. Podríamos decir que ha cumplido con su promesa porque está instalada, sí, aunque hay matices porque no ha sido instalada bajo el contexto de una ratificación legislativo de un tratado internacional, que tiene limitadas capacidades porque tiene que actuar si logra convenios interinstitucionales, o sea, eso otro tema que vamos a esperar qué resulta. En cuanto al comportamiento del Ejecutivo respecto de ser controlado, creo que aquí se debe de tener en consideración que es importante que un Órgano de Estado y los funcionarios de ese Órgano de Estado estén en la lógica de someterse a los controles institucionales. En esa medida el Gobierno ha mostrado rechazo total al control. Si el Gobierno tiene ese comportamiento no va a tardar, como es previsible, que también se vaya a resistir a cumplir resolución del Instituto que estén ordenando entregar información, cuando el Gobierno considere que es información sensible que no quiere entregar, o sea, como digo hasta el momento no ha habido un caso emblemático de no entrega de información más allá del bloqueo que le hicieron a las comisionadas.

Creo que después de la pandemia es donde podemos comenzar a ver algún tipo de problema de acceso a la información, de entrega de información y de rendición de cuentas porque es donde se va a notar en realidad el carácter de este Gobierno para cumplir obligaciones de transparencia. Este es el momento de prueba para verificar si este Gobierno es diferente a los otros en cuanto la transparencia.

¿Quien es?

Eduardo Escobar Director ejecutivo de Acción Ciudadana.



Trayectoria:

Abogado de la República. Fundador de Acción Ciudadana.