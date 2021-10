Acción Ciudadana pide a Fiscalía que investigue uso indebido de datos personales en la Chivo Wallet

La organización Acción Ciudadana presentó esta mañana un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el uso indebido de datos personales de Humberto Sáenz y Eduardo Escobar, presidente y director ejecutivo de la institución, en la aplicación Chivo Wallet utilizada por el gobierno salvadoreño para el manejo del Bitcoin.

Los titulares externaron su preocupación ante el uso que se ha hecho de sus datos sin tener conocimiento de los fines que estas acciones podrían tener: “Algunas personas han descargado esta aplicación, están haciendo uso de ella, están haciendo transacciones probablemente en nuestro nombre y nosotros no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad. Esperamos que la Fiscalía comience a realizar las investigaciones correspondientes y deduzca las responsabilidades consiguientes”, enfatizó Sáenz.

Por su parte, Escobar sostuvo que se trata de una acción de suplantación de identidad de diversas personas que podría poner en riesgo la realización de otras transacciones ilícitas a través. “Pagar alguna extorsión o transferir dinero proveniente del lavado de dinero desde la aplicación cuando nosotros no hemos descargado la aplicación, no hemos creado un usuario y no hemos autorizado a terceras personas para este uso”, denunció.

Añadió que el aviso deja constancia ante las autoridades que ellos no se hacen responsables, posteriormente, por el uso inadecuado con el que podrían ser utilizados sus datos, pues se trata de que les han suplantado su identidad. Al mismo tiempo instó al gobierno a que genere mayores márgenes de seguridad en la aplicación por el riesgo en el que está la sociedad y la Fiscalía a que determine los responsables.