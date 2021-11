Acción Ciudadana promueve la transparencia en la elección del nuevo Fiscal General

Acción Ciudadana emitió un comunicado este lunes en donde hizo énfasis sobre la importancia que tiene la elección del nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Además, hicieron un llamado a que se garantice que en el proceso se elija a una persona con la más alta competencia, probidad e independencia para ocupar el cargo.

Por otro lado, lamentaron que no se les haya tomado en cuenta en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, ya que el pasado 8 de noviembre Acción Ciudadana y FUNDE presentaron ante la Asamblea Legislativa una propuesta de insumo técnico para evaluar los perfiles de las diferentes personas que aspiran al cargo de fiscal general. Mencionaron que “hasta el momento no se conoce que se cuente con algún tipo de instrumento de evaluación de las candidaturas y no se ha definido un perfil que permita ponderar a las personas que participan en este proceso”, explica el comunicado.

De igual forma, expresaron que en las entrevistas públicas que se han realizado a los candidatos no se ha profundizado sobre los conocimientos, experiencias y aptitudes de las personas que se han postulado para este cargo público. Por ese motivo hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa y a la Comisión Política para que se establezca un perfil claro de la persona que debe ocupar el cargo en donde se incorporen criterios de evaluación, estándares internacionales y se transparente el proceso para la selección final.

La organización reiteró su compromiso con El Salvador, su lucha contra la corrupción y la impunidad y aclararon que esperan la elección de una persona comprometida con los intereses reales del Estado y de los Salvadoreños.