Achacan a Bukele el usar medidas antes criticadas

El director de Instituto de Ciencias Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, Óscar Picardo, cuestionó en una carta abierta al presidente de la república, Nayib Bukele, si "verdaderamente no lee, o sus cuentas de Twitter y Facebook las manejan personas ajenas al país".

Esto porque Bukele explicó, durante una conferencia de prensa el pasado domingo, siete medidas para una reapertura económica, entre ellas entrega de medicamentos a domicilio a personas con síntomatología covid-19, así como toma de muestras masivas, dos puntos que están incluidos en la estrategia "Cerco Epidemiológico Inteligente" que la Universidad Francisco Gavidia (UFG) desarrolló en el municipio de San José Villanueva, para el que también se creó un " Mapa Interactivo para alertar sobre los riesgos de contagio y evitar que la gente se infecte", según lo dio a conocer, en su momento, Picardo en conjunto con el alcalde del municipio, Alexis Guzmán

"Por estas ideas usted me insultó y afirmó que íbamos a causar una masacre en el municipio… Pero ahora resulta que en su ‘Plan de una apertura ordenada e inteligente’ (siete puntos) usted está utilizando las mismas estrategias de San José Villanueva: Un mapa interactivo de riesgos para identificar zonas de contagio y entrega de kits domiciliares. Pregunto: ¿Cuando nos insultó no había leído nuestra propuesta o su staff de asesores no le contaron que se trata de lo mismo? Pues, me permito felicitarle por este plan", escribió Picardo, quien fue calificado como "loco" e "imbécil" por Bukele luego que se diera a conocer la iniciativa Cerco Epidemiológico.

"Respecto a la propuesta del ‘carné de inmunidad’ debemos recordarles a los asesores y al staff de especialistas del MINSAL, que no hay datos concluyentes sobre la inmunidad de SARS-CoV2", citando a un especialista italiano, otro español y uno canadiense quienes han declarado, coincidentemente, que no se ha comprobado inmunidad luego de que una contagiara de covid-19.

Picardo, además realizó "recomendaciones estadísticas y epidemiológicas: A los que cargan los datos en el sistema, tengan cuidado con los patrones numéricos y con las fuentes…"

"En síntesis, presidente no se moleste, la academia es así de incómoda, no somos parte de un plan perverso de la oposición ni nada por el estilo, nos basamos en datos no en percepciones. Sí le recomendamos a usted y a su equipo de asesores y Ministros que lean antes de criticar (en mayúsculas, negrita y subrayado), para que no sigan cometiendo este error de utilizar lo que criticaron", mencionó el académico.

Hacer políticas públicas, sobre todo en una crisis, al margen de la ciencia y de la academia es un "Crassus Errare" (craso error).

Los siete puntos de la reapertura

Estas son las medidas propuestas por el Gobierno para después del 24 de agosto.

1- 1,000 camas

El presidente Bukele mencionó que serán más de 1,000 camas de Cuidados Intensivas en la red hospitalaria nacional para la emergencia por covid-19

2- Test masivos

Bukele aseguró que se realizarán pruebas de covid de manera masiva en diversos puntos del país. Aseguró que ya se comenzó en las tres zonas.

3- Medicamentos

Entrega de medicamentos a personas que presenten síntomas de covid-19 fue anunciada por Bukele. Será a nivel nacional, agregó.

4- Burbujas

Que las personas creen burbujas con un máximo de 10 integrantes para poder socializar entre ellos fue una alternativa para comenzar con el espacimiento.

5- Paquetes

El presidente dijo que continuará con la entrega de paquetes de alimentos a cada hogar del país. Mencionó que ya inició la segunda fase.

6- Carnets

La entrega de carnet de inmunidad a personas que han superado el virus para que puedan participar en cualquier actividad.

7- Contratación

Las personas que han superado el virus podrán ser contratadas por el Gobierno para repartir alimentos o kits de medicamentos. “Ellos ya no pueden contagiarse ni contagiar”, dijo.