Acoso legal, otra forma de violencia contra las mujeres

A las 7:15 de la noche del martes 14 de febrero de 2017, Lucía regresa de comprar medicamentos para su hijo y encuentra que dos policías y ocho soldados custodian la entrada de su casa, ubicada en Ciudad Delgado. La razón: su exesposo Andrés la denunció porque no estaba en la vivienda a las 7 en punto, hora en que, según una orden judicial, le correspondía ver a su hijo.

Lucía explica a los policías que no estaba en casa porque andaba comprando medicamentos para José, su hijo de dos años. No es la primera vez que Lucía encuentra agentes en su casa. Hace dos semanas, Andrés la visitó acompañado de policías por la misma excusa de asegurarse la custodia del menor.

En los últimos cuatro años, Andrés, un sindicalista del Fondo Social para la Vivienda (FSV), ha promovido 11 recursos legales contra Lucía y su familia luego de la separación. La ha demandado por supuestamente violarle sus derechos como padre. También ha acudido a la Fiscalía para decir que la hermana de Lucía lo insultó en redes sociales. Y uno de los casos que más sorprendió a Lucía es la denuncia en contra de su madre, exsuegra de Andrés, acusándola de violencia intrafamiliar.

Lucía es una víctima de lo que especialistas denominan hostigamiento legal, que ocurre cuando los hombres aprovechan el marco legal para acosar a sus exparejas, sobretodo luego de que han enfrentado un divorcio promovido por ellas. De acuerdo con expertas, los hombres se escudan en el principio de acceso a la justicia porque las demandas no pueden ser rechazadas por los juzgados.

Esta práctica nació en El Salvador hace una década, luego de que surgieron las políticas de protección a las mujeres, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). "Hemos visto casos de hombres que han demandado a mujeres por violencia psicológica, porque a la esposa le gustaba ver novelas... cosas absurdas, pues", explica Silvia Juárez, representante de ORMUSA.

Alba Cortez, abogada en derecho penal-familiar, sostiene que los objetivos de las múltiples denuncias son atacar a las mujeres con todos los procesos, que pueden durar años y cuyos costos en abogados pueden ser elevados, y fortalecer la cultura de roles definidos por el machismo, en el que la mujer tiene un papel secundario y está destinada al trabajo del hogar.

"La finalidad real del hombre es agredir a la mujer, atacarla mediante el inicio de muchos procesos legales para debilitarla, para recordarle que él sigue manteniendo el poder sobre ella. Es muy peligrosa esta nueva tipología porque tiene una apariencia de simple ‘acceso a la justicia’, pero el hombre en realidad lo que pretende es seguir violentando a la mujer", explica la jurista familiar.

La complejidad de esta modalidad de violencia impide a las organizaciones de derechos de la mujer llevar estadísticas completas de las víctimas . Pero, según cifras proporcionadas por ORMUSA, dos de cada 10 casos de violencia intrafamiliar en contra de mujeres derivan en hostigamiento legal.

Las consecuencias de acumular un abundante récord judicial pueden ser fatídicas. La especialista Silvia Juárez señala que tener demasiadas demandas en contra lleva a las mujeres a una especie de "muerte civil", debido a que no pueden optar a empleos y algunas incluso se abstienen de participar a cargos de elección popular por evitar un escándalo en una eventual campaña.

Lucía es un ejemplo de ello. No puede evitar llorar mientras recuerda que ha perdido dos empleos por tener que cumplir con todos los citatorios legales; nunca pudo finalizar una semana completa de trabajo porque debía que acudir a un tribunal. También acepta que no puede salir tranquila de su casa sin pensar que le pueda ocurrir algo, debido a que Andrés la ha amenazado.

El sistema judicial salvadoreño no está preparado para afrontar esta nueva forma de violencia, de acuerdo con las especialistas consultadas por LA PRENSA GRÁFICA. En ocasiones, el mismo sistema se convierte en cómplice de los hombres que pretenden atacar a las mujeres con demandas, señala Blanca Estela de Chávez, maestra en atención a la violencia en la familia.

"La mujer puede dejar de tener esperanza y credibilidad en un sistema que no siempre la protege ante este tipo de violencia en su contra. El ejercicio de sus derechos se ve limitado y por tanto, hay una vulneración a sus derechos humanos desde el hombre y de la institución si no se realiza un trabajo basado en la igualdad y equidad", explica de Chávez.

Un abandono institucional que ha experimentado Lucía. Ha visitado todas las instituciones encargadas de luchar contra la violencia de género, pero asegura, con un rostro de resignación, que nadie la ha apoyado. Lucía está cansada y exige ayuda.

"No hay ninguna institución que vea esto y yo no sé qué hacer. Ninguna institución me ha apoyado, me siento decepcionada. Yo no quiero ser una más de la lista de feminicidios; ya estoy a las puertas y si nadie me escucha, va a quedar escrito", dice Lucía, rodeada de decenas de papeles que comprueban todos los procesos judiciales que ha enfrentado en los últimos cuatro años.

Jeanette Tobar, coordinadora de la Unidad de Género de la Procuraduría General de la República (PGR), considera que el primer paso para frenar la violencia legal lo deben dar los jueces, quienes, a su criterio, deben discernir cuando los hombres están utilizando el "acceso a la justicia" para atacar a una mujer. "Los jueces deben advertir si la mujer tiene diferentes procesos que vienen de su pareja. No dejarse impresionar", dice.

La abogada familiar Alba Cortez sostiene que, a pesar de que el sistema no está preparado para abordar este tema, existen dos sentencias que ayudan a disminuir las consecuencias de la violencia legal. Una de ellas es de la Cámara de Familia de San Salvador, que estableció que no puede haber violencia mutua entre hombre y mujer en una relación cuando están en situación de poder desigual; y la otra es de la Sala de lo Penal, que exigió que no se permitan expresiones de violencia contra la mujer en los juicios.

Como una solución al problema, ORMUSA presentó a la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, el 10 de septiembre de 2018, una propuesta de reforma a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) para que se incluya el nuevo tipo penal de "Violencia legal por venganza" o "Litigación temeraria".

Mientras sigue la discusión para integrar esta nueva forma de violencia a la legislación, Lucía continúa sin empleo y, a finales de este mes, deberá enfrentar a Andrés en otro proceso judicial. Pero esta vez hay una diferencia: Lucía ejercerá como acusadora, exigiendo un castigo contra su expareja por violencia intrafamiliar.