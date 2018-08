Acribillan a albañil que iba a trabajar

Santos Adrián García Mejía, de 55 años, fue asesinado ayer por la mañana en la calle principal del caserío La Noria, del cantón Tierra Blanca, en el municipio de Jiquilisco, Usulután, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Un oficial de la corporación manifestó que García Mejía se dedicaba a la albañilería y se dirigía a trabajar cuando fue atacado a balazos por dos hombres, según las primeras investigaciones. Iba en su motocicleta y los atacantes utilizaron armas de fuego cortas.

El hecho, según la PNC, fue reportado a las 7:30 de la mañana por vecinos del sector, quienes escucharon los disparos y posteriormente vieron el cadáver de García en la calle principal.

El albañil se dirigía al cantón San Marcos Lempa, donde estaba desempeñando su trabajo, y fue interceptado por los criminales. La Policía no tiene registros de que tuviera antecedentes penales y se desconoce si había sido amenazado.

"No hay mucha información hasta el momento sobre el caso, no hay personas detenidas. Era un hombre que, aseguran, trabajaba mucho y que no tenía problemas con nadie", manifestó el oficial de la Policía.

En la zona donde fue cometido el asesinato hay presencia de grupos delincuenciales, por lo que no se descarta que algunos de sus miembros estén involucrados.