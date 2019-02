Acribillan a dos hombres en una calle de San Felipe, en Ilopango

Dos hombres fueron asesinados con arma de fuego ayer por la mañana, en la calle El Sauce de la colonia San Felipe, en Ilopango. Las autoridades explicaron que los fallecidos no fueron identificados porque no portaban ningún documento.

De manera preliminar trascendió que los fallecidos, cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años, eran dos hombres que se dedicaban a asaltar en la zona, pero ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la información.

"Esa versión no ha sido ni conocida ni confirmada. Al parecer no son de la zona. No hay datos, no hay versiones; estamos en la primera etapa de investigación", dijo la fiscal del caso, y agregó que todavía no tienen indicios de los posibles responsables del crimen.

Un oficial de la PNC que procesó la escena informó que el Sistema de Emergencias recibió una alerta a las 5:16 de la mañana de que estaban golpeando a una persona. Pero cuando llegaron al lugar encontraron los dos cadáveres. Las autoridades encontraron 20 casquillos de arma 9 milímetros.

Supuesto enfrentamiento

Un pandillero identificado únicamente con el alias "el Guayabo" murió ayer por la mañana luego de que, según la PNC, se enfrentó con un grupo de policías, en la calle que conduce a la cancha del caserío El Limón; cantón Panchimalquito, en Panchimalco.

La versión de la PNC es que cuatro pandilleros agredieron a los agentes cuando patrullaban. Con los supuestos delincuentes estaba una joven de 16 años que fue retenida para entregarla a sus padres. "Si los padres no se hacen responsables, se hace un procedimiento con el CONNA", dijo la Policía.