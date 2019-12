Acribillan a un hombre en una colonia de Ilopango

Después de un día de no haber llegado a casa, Roberto Carlos Sánchez Alvarado fue encontrado muerto ayer en la madrugada en la calle El Arenal de la colonia San Bartolo I, en Ilopango, departamento de San Salvador, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades recibieron la denuncia del hecho al Sistema de Emergencias 911 aproximadamente a las 2 de la mañana. Una patrulla llegó a la zona y halló a la víctima. En un principio, la policía dijo no tener la identidad; sin embargo, Roberto Carlos fue reconocido por los vecinos, quienes dijeron que vivía a escasos metros.

Fue después que familiares de la víctima relataron que Roberto Carlos no había llegado a su casa desde el domingo pasado. Uno de los agentes cercanos al caso, sin embargo, dijo que aún no lo habían reportado como desaparecido; uno de los conocidos aseguró que no era la primera vez que se tardaba en regresar a casa, pero dijo desconocer la razón.

Los investigadores periciales y oculares dijeron que Roberto Carlos recibió 15 disparos, pero que por el momento negaban que estructuras delincuenciales estén involucradas con su muerte.

"Creemos más bien que es una rencilla personal, por la cantidad de impactos de arma de fuego que tenía el sujeto", explicó otro de los agentes destacados en la subdelegación policial.

Del 1.º al 22 de diciembre, las autoridades reportaron 99 homicidios en todo el país, de acuerdo con cifras de la corporación policial.

El Salvador podría cerrar 2019 con más de 2,400 homicidios, según las estimaciones de las autoridades. Para noviembre pasado, la PNC reportó 131 homicidios; en octubre, 113; y 148 en septiembre.