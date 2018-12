Acribillan a un vigilante de La Tiendona

José Amílcar de León Valladares, un vigilante privado del mercado de mayoreo La Tiendona, en San Salvador, fue asesinado ayer en la madrugada por presuntos pandilleros dentro del centro de ventas. La víctima, de 44 años, tenía múltiples lesiones por disparos en el cuerpo, según confirmó un representante de la Asociación de Seguridad del Mercado La Tiendona (ASEMET), que se encarga de brindar tranquilidad a los compradores y comerciantes dentro de las instalaciones.

De acuerdo con la versión de ASEMET, cuatro hombres que vestían ropa similar a la de la Policía Nacional Civil (PNC) irrumpieron en el sector conocido como "Ramplas", donde comercializan papas, y lo asesinaron sin mediar palabras. El hecho ocurrió a las 4:30 de la madrugada aproximadamente.

"La seguridad de aquí siempre está bajo amenaza desde 2016, porque (los delincuentes) quieren tener el control", dijo uno de los vigilantes de La Tiendona, con la condición de guardar el anonimato.

Sus compañeros recuerdan a Amílcar como una persona tranquila, respetuosa y entregada a Dios en los más de 12 años que laboró en el mercado.

Un par de horas después del homicidio, algunos vigilantes no terminaban de creer la noticia.

"Él (Amílcar) nos trataba muy bien, es una gran pérdida para nosotros sus compañeros de trabajo. Ni tenía vicios, era creyente el muchacho y de eso nos aconsejaba. ‘Busquen de Dios’ nos decía", relató uno de los colegas.

En otro hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó el hallazgo del cadáver de un hombre en la quebrada El Papaturro del cantón Quezalapa 1, en Panchimalco, San Salvador.

La víctima tenía entre 30 y 35 años y no fue identificada porque no portaba ningún documento, explicaron las autoridades. El reporte del Instituto de Medicina Legal (IML) detalló que el hombre tenía lesiones de arma blanca en rostro, tórax y abdomen. "Hasta la fecha no tenemos ninguna versión. Al parecer fue privado de libertad y traído hasta aquí para quitarle la vida", dijo el fiscal del caso.

El viernes por la noche, un grupo de presuntos pandilleros intentó asesinar a una agente de la PNC en el interior de su vivienda en la colonia Molina, cantón El Edén, jurisdicción de Nahulingo, Sonsonate. En el ataque resultó herido un familiar de la agente.

La policía explicó que los atacantes llegaron a bordo de un vehículo y dispararon a la vivienda con un fusil M-16 y una escopeta calibre 12 milímetros.

También, un presunto pandillero identificado como José V. Pereira, de 19 años, fue asesinado ayer a la 1 de la madrugada en el cantón Sudanlaca, municipio de Cacaopera, Morazán, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).