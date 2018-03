Activistas dicen que PNC infla datos con arrestos de jóvenes

Lee también

Diferentes activistas sociales aseguraron ayer que la Policía de El Salvador infla las cifras de arrestos con la detención injustificada de jóvenes en zonas populosas para respaldar el recrudecimiento de las medidas de seguridad.Las autoridades están basando la efectividad de sus planes de seguridad en un "orden numérico donde mientras más jóvenes" son detenidos, "más se refuerza la idea y de que esto (la violencia) no va a parar con esta generación y hay que ser más drásticos", aseguró a Acan-Efe la activista Georgina Hernández.Hernández, de la organización Plataforma Seguridad juvenil en Centroamérica, comparó este fenómeno con el de los "falsos positivos" de Colombia, en los que los jóvenes pueden ser inculpados por algún delito aunque no pertenezcan a las pandillas.Señaló que estos hechos se dan para "demostrar que están funcionando las medidas extraordinarias" de seguridad implementadas desde 2016 y con las que el Gobierno busca "derrotar" a las pandillas.Dichas medidas implicaron el recrudecimiento del régimen en las cárceles con pandilleros, la creación de un comando elite rural y el despliegue de más soldados en las calles, mismas que fueron ampliadas recientemente hasta el 2018 por el Congreso.Datos oficiales dan cuenta de que las personas entre 12 y 30 años arrestadas en los primeros 9 meses de 2016 ascendieron a 17,464, de las que 8,371 eran pandilleros.Aseguró que la "lógica" policial de que los jóvenes o adolescentes son los que más delitos comenten "se rompe" al revisar la cifra de casos judicializados, que son menores a las detenciones.Lissania Zelaya, del colectivo feminista Amorales, dijo a Acan-Efe que "hay comunidades donde el factor de riesgo no es la pandilla, sino el policía y el militar" y "el factor de protección es la pandilla porque son su familia, sus vecinos"."Lo que están creando (las autoridades) es más odio y a la juventud no le queda de otra que buscar una manera de defenderse y es agruparse" en pandillas "porque esa es lo que tienen ahí y es la que les brinda cierta idea de poder y protección", acotó Zelaya.Señaló que el actual partido de Gobierno, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cuando era oposición criticó las políticas de "mano dura" de administraciones anteriores, pero que su estrategia "es lo mismo con otro nombre".La "Mano Dura" fue una estrategia utilizada entre 2003 y 2009, y dio prioridad a la represión policial con arrestos masivos de pandilleros y jóvenes de los que se tuvieran sospechas de pertenecer a estas estructuras.Las declaraciones se dieron en el marco del foro "Estigma, abuso de poder y represión institucional hacia jóvenes en El Salvador", auspiciado por el Centro Cultural de España en San Salvador.En el mismo se presentó el caso de Daniel Alemán, que fue detenido y procesado "sin pruebas" por supuestamente poseer drogas para traficar y que, de acuerdo con sus familiares, le fueron implantadas por los policías.La hermana del joven, Tatiana Alemán, aseguró a Acan-Efe que una investigación interna de la Policía ha demostrado el "fraude" de los agentes que detuvieron a Diego y que con ella pedirán su liberación.