Acuerdan aumento de $100 en la alcaldía

El Concejo Municipal Plural de Ahuachapán cedió ante la presión realizada por miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Ahuachapán (Asitma) y aprobó un aumento salarial de $100 para aquellos empleados que devengan un salario menor a los $600 mensuales.

"La propuesta de nosotros al inicio era una, pero entendimos el mensaje del señor alcalde y el concejo, fuimos condescendientes con la realidad y al final llegamos a proponer $100 de aumento general para todo aquel empleado que gane de $600 para abajo. El concejo tomó a bien votar y se logró aprobar ese aumento. Como sindicato estamos satisfechos con esa aprobación", explicó César León, secretario del sindicato.

Pero el alcalde Abilio Flores indicó que la decisión tomada por el concejo municipal obligará a desembolsar un aproximado de $45,000 extra. Actualmente se maneja una planilla de pagos a empleados de la comuna por $150,000.

"Debemos hacer un esfuerzo exagerado para garantizar al trabajador que eso será posible (el aumento salarial). Es bastante aventurado, porque no es solo de ir a traer el dinero, sino que hay que hacer un gran trabajo", comentó el jefe del concejo.

Luego de alcanzado el acuerdo, las labores en el palacio municipal y sus dependencias se reiniciaron, pues habían sido paralizadas desde el lunes anterior. No se detalló cuánto dinero dejó de percibir la alcaldía en concepto de tasas e impuestos por el día y medio en que las instalaciones estuvieron bloqueadas.

El secretario de Asitma explicó que la presión realizada sobre el concejo ahuachapaneco tuvo el efecto buscado, y aclaró que el beneficio de aumento salarial no será para las jefaturas.

"Lastimosamente estas medidas son las que surten el efecto. Si no se hace esto, no se llegan a los acuerdos como el que se ha logrado. El aumento no tiene por qué dárseles a las jefaturas porque ellos ganan un buen salario y entonces se establece que aquellos que son beneficiados son los que ganan menos de $600", explicó.

León recordó que se había solicitado una nivelación salarial para todos los empleados; sin embargo, debido a que muchos trabajadores no serían beneficiados, se optó por los $100.

"Como sindicato fuimos flexibles, porque al inicio pedíamos una nivelación y muchos compañeros no iban a ser sujetos de aplicación a la nivelación, y por eso revaloramos la propuesta y llegamos al monto de los $100, porque hay gente que tiene 28 años de trabajar en la alcaldía y no iba a ser sujeta de nivelación, porque no hay nadie más en su departamento que gane más que él, y por eso fuimos flexibles", dijo.

empleados, más o menos, serán beneficiados con el incremento salarial.