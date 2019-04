Acuerdan modificar conteo de votos para candidatos a diputados no partidarios

Con 53 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este miércoles en sesión plenaria reformar el Código Electoral para modificar el conteo de votos de los candidatos a diputados no partidarios que participen en futuras elecciones legislativas.

La modificación, según la Asamblea Legislativa, establece que en ningún caso pueden sumarse a una candidatura no partidaria los votos obtenidos por otra candidatura del mismo tipo, pese a que ese mecanismo, conocido como conteo por planillas, sí se puede implementar en el caso de los partidos políticos.

También la moción incluye que los candidatos no partidarios no podrán recolectar firmas de inscripción que provengan de ciudadanos que ya se las hayan dado a otro aspirante que igualmente no represente a algún partido político. Caso contrario, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solo validará las firmas que haya presentado primero un candidato involucrado en esta disputa electoral.

Esta modificación quedará plasmada en las disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en elecciones legislativas. Las disposiciones también incluyen que las fórmulas de candidaturas no partidarias deben estar compuestas por un hombre y una mujer a partir de las próximas elecciones de alcaldes y diputados.

El diputado no partidario Leonardo Bonilla señaló que estas disposiciones van en contra de la población salvadoreña, ya que se pretende bloquear a aquellos ciudadanos que no se sienten representados por un partido político.

"Se quiere prohibir que a los no partidarios se les cuenten los votos por planilla. Es decir, busquemos obstaculizar la participación de los ciudadanos como no partidarios. Pero si con el tema de regular las firmas no logramos y pueden superar esta etapa y pueden convertirse en diputados, entonces bloqueémoslo a través del voto. Que no se les pueda contar el voto por planilla como sí se hace con los partidos políticos", criticó el diputado.

Anabel Belloso, diputada del FMLN, valoró por su parte que la aprobación de estas reformas ayudará a hacer más justo el conteo de votos a la hora de definir posibles diputaciones entre candidatos no partidarios.

"Atropello a la democracia es utilizar los votos que la población dio a otro candidato (no partidario), para sumarlos a alguien a quien no le brindó su respaldo. No estamos contraviniendo ninguna resolución de la Sala de lo Constitucional", expresó la diputada.