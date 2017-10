Acuerdan poner plazo de 60 días para pagar subsidio a la energía

Los diputados de la comisión de economía de la Asamblea Legislativa acordaron ayer reformar la Ley del Fondo de Inversión Nacional de Electricidad y Telefonía (FINET) para que sea esta instancia la que se encargue de presupuestar anualmente y pagarle a las empresas distribuidoras de energía por el subsidio a las facturas de energía eléctrica que reciben las familias.

La diputada de ARENA y presidenta de la comisión, Margarita Escobar, dijo que el dinero siempre será desembolsado por el Ministerio de Hacienda, pero el FINET estará obligado a celebrar contratos con las comercializadoras y pagarles en un período no mayor a los 60 días.

“Lo que se logrará con esto es garantizar el pago a tiempo del subsidio de la energía eléctrica y evitar que las distribuidoras puedan caer en impago con sus propios proveedores, evitando que pueda haber escasez o, incluso, cortes de energía y racionamiento de energía eléctrica. La reforma le da certeza jurídica al pago”, dijo.

La legisladora indicó que pese a que la ley ya obliga al FINET a pagar el subsidio a la energía, no lo incluye en su presupuesto ni realiza los contratos alegando que el Ministerio de Hacienda no le transfiere el dinero. Además, cuando la Asamblea Legislativa aprueba el Presupuesto General de la Nación le traslada esa responsabilidad a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Escobar señaló que se ha generado una “rueda caballitos” donde nadie se hace responsable. Esto ha causado que en los últimos años las distribuidoras denuncien atrasos en los pagos.

“Esto generó que no se pagaba el subsidio a la energía, porque CEL argumenta que esa no es su responsabilidad y que no tiene recursos propios para pagar. Decía además que ANDA le debe mucho dinero a CEL porque le da energía y no le paga. Por otra parte, ANDA decía que ellos no tienen por qué pagar el subsidio. Hacienda decía que tampoco ellos, porque le correspondía a CEL”, indicó.

La diputada de ARENA dijo que todos los grupos parlamentarios están de acuerdo, aunque el diputado de GANA Francisco Zablah dijo que revisará la reforma.

También se acordó una reforma a la Ley de Protección al Consumidor para prohibir la difusión del historial crediticio de los consumidores. Las reformas que se acordaron se estarían aprobando en la sesión plenaria de este viernes de las 9 de la mañana.