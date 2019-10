Acuerdo migratorio con EUA no convierte a El Salvador en tercer país seguro, asegura canciller 

La canciller de la República, Alexandra Hill Tinoco, y el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, se reunieron este lunes con los diputados de la comisión de relaciones exteriores de la Asamblea Legislativa para explicarles las acciones que el Gobierno está realizando, a fin de combatir la migración forzada en El Salvador.

La canciller salvadoreña explicó que una de las iniciativas principales que la administración del presidente Nayib Bukele ha tomado es firmar un acuerdo migratorio con Estados Unidos que pretende desarrollar una estrategia integral de protección a personas que se ven forzadas a dejar el país por inseguridad o falta de oportunidades.

Hill aclaró que este acuerdo no perfila a El Salvador como un tercer país seguro para migrantes, tal como se ha manejado en los últimos días, después de que Guatemala y México firmaran acuerdos similares para adquirir esta condición. "Este no es el caso de El Salvador", recalcó.

La canciller detalló este acuerdo contempla una estrategia integral para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad fronteriza, disminuir el tráfico y trata de personas, y atender las causas de la migración irregular.

"En los próximos días tendremos una reunión cabalmente para definir los próximos pasos y el desarrollo del plan de trabajo conjunto para ver cuáles van a ser nuestras responsabilidades y también cuáles van a ser los beneficios que vamos a recibir en términos de financiamiento, en materia de seguridad, en términos de mejorar las condiciones de estas personas extremadamente vulnerables", sostuvo la funcionaria.

Hill sostuvo que, en estas reuniones, se analizará si El Salvador podrá o no albergar migrantes que deseen viajar a Estados Unidos, ya que consideró que, por ahora, no puede existir un compromiso del Gobierno salvadoreño para asumir esta tarea.

"Lo que no podemos pretender es que, si El Salvador no tiene las condiciones de seguridad absoluta y de resguardo y de protección a los derechos humanos, nosotros no vamos a aceptar algo por lo cual no podamos cumplir y que esta población vulnerable no sea acogida como se lo merecen y se debe", apuntó.

La canciller dijo que esta semana tendrá una reunión para definir los próximos pasos del acuerdo firmado con Estados Unidos, el desarrollo del plan de trabajo y las responsabilidades y beneficios. pic.twitter.com/NQwu3EEGGW — LPGPolitica (@LPGPolitica) October 7, 2019

La funcionaria aseguró que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos hechos desde el Gobierno de Bukele que han permitido reducir la migración forzada en un 60 %. Expuso que se proyecta que estos flujos llegan a disminuir hasta en un 80 % en los próximos meses.

Por su parte, Rivas detalló sobre el proyecto de las patrullas fronterizas. Esta propuesta comprende el despliegue de policías y militares para patrullar en las fronteras como parte de una acción que también compone el acuerdo con EUA.

Rivas apuntó que este acuerdo cuenta con una base legal que se sustenta en el artículo 17 de la Ley de Migración y Extranjería. Este artículo establece en su inciso dos que el Gobierno "creará la categoría de Oficiales Migratorios Fronterizos, quienes ejercerán el control migratorio en los puestos fronterizos legalmente habilitados, de conformidad a lo establecido en esta ley y su reglamento".

Los diputados de la comisión de relaciones exteriores citaron a ambos funcionarios para conocer los detalles, principalmente del acuerdo cooperativo de asilo, al que denominaron como "un tercer país seguro".

"Quisiera que la Canciller nos ampliara sobre el tema que se firmó (sobre) el tercer país seguro, no lo podemos llamar de otra cosa, tenemos que llamarlo de esa forma, y el cómo se le dará cumplimiento a ese acuerdo de tener refugiados", dijo el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza.

"Necesitamos conocer qué es lo que va a pasar como país y sobre todo los costos en que va a incurrir como nación (para recibir a migrantes)", agregó la diputada de ARENA, Marcela Villatoro.